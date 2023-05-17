بعد واقعة غريبة.. رجل يعيش على المشروبات الغازية منذ 17 عامًا

زعم رجل إيراني أنه توقف عن تناول الطعام ذات يوم في عام 2006 واعتمد فقط على المشروبات الغازية المحلاة للحصول على الطاقة منذ ذلك الحين.

وقال غلام رضا أرديشيري، البالغ من العمر 58 عامًا، إن مجرد رؤية الطعام يجعله يشعر بالغثيان، وإنه يعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 17 عامًا.

ويقول الرجل إن كل شيء بدأ في إحدى الليالي في عام 2006، عندما استيقظ وشعر بغرابة في فمه، شعور لم يستطع التخلص منه، على حد قوله.

وبغض النظر عن عدد الأطباء الذين زارهم قرر في النهاية تجنب الطعام بشكل دائم وعاش حياة طبيعية تمامًا منذ ذلك الحين، وفقًا لما أورده موقع "أوديتي سنترال".

ولا تأكل العائلة أمام أرديشيري، لأن مجرد رؤيتهم يتناولون الطعام يصيبه بالمرض، في حين يستمد هو كل طاقته من المشروبات الغازية.