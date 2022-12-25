رجل دين يوهم الناس بقدرته على رؤية مستقبلهم في هواتفهم

ووفقا لملصق ترويجي كان متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن القس المذكور يزعم أن لديه القدرة على مساعدة الناس على رؤية مستقبلهم في هواتفهم الذكية، وإلغاء جميع ديونهم المالية، وحتى رؤية الله.

كل ما على الناس فعله هو الحضور إلى "مؤتمر العبادة" الخاص به، ودفع رسوم الصلاة الخاصة، حسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".

في 25 ديسمبر، من المقرر أن يستضيف القس إم إس بوديلي مؤتمر العبادة الخاص به، وهو حدث خاص حيث يمكن للناس فيه سماع خطبه والمشاركة في بعض الصلوات الخاصة حقًا.

المشكلة الوحيدة هي أن الصلوات الخاصة ليست رخيصة، فعلى سبيل المثال، "لرؤية الله في الجنة" يحتاج الناس إلى دفع 1160 دولارا، وإذا أرادوا إلغاء جميع ديونهم، فعليهم أن يدفعوا 290 دولارا، وللزواج في اليوم التالي، سيكون المبلغ 580 دولارا، ولرؤية المستقبل في هاتف ذكي 111000 دولار.