رجل دين يوهم الناس بقدرته على رؤية مستقبلهم في هواتفهم
أثار قس من جنوب أفريقيا مؤخرا جدلا على الإنترنت بعد أن تم الكشف عن أنه كان يتقاضى أموالا من الناس مقابل معجزات واهية، مثل رؤية المستقبل ورؤية الله في الجنة.
ويدّعي القس إم إس بوديلي MS Budeli، الذي يوصف بأنه أحد القساوسة المشبوهين في أفريقيا، أنه يمكنه المساعدة، إذا كان بإمكانك دفع أتعابه، بالطبع.
ووفقا لملصق ترويجي كان متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن القس المذكور يزعم أن لديه القدرة على مساعدة الناس على رؤية مستقبلهم في هواتفهم الذكية، وإلغاء جميع ديونهم المالية، وحتى رؤية الله.
كل ما على الناس فعله هو الحضور إلى "مؤتمر العبادة" الخاص به، ودفع رسوم الصلاة الخاصة، حسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".
في 25 ديسمبر، من المقرر أن يستضيف القس إم إس بوديلي مؤتمر العبادة الخاص به، وهو حدث خاص حيث يمكن للناس فيه سماع خطبه والمشاركة في بعض الصلوات الخاصة حقًا.
المشكلة الوحيدة هي أن الصلوات الخاصة ليست رخيصة، فعلى سبيل المثال، "لرؤية الله في الجنة" يحتاج الناس إلى دفع 1160 دولارا، وإذا أرادوا إلغاء جميع ديونهم، فعليهم أن يدفعوا 290 دولارا، وللزواج في اليوم التالي، سيكون المبلغ 580 دولارا، ولرؤية المستقبل في هاتف ذكي 111000 دولار.
ورغم أن بعض هذه المزاعم صادمة، إلا أنها لم تصل إلى درجة الصدمة الناجمة عن معرفة أن "الفوز في لعبة قمار" هو على ما يبدو أغلى 15 مرة من "رؤية الله في الجنة"، حسب التسعيرة المزعومة.
ويتقاضى القس المحتال 17400 دولار للتغلب على Aviator Game، وهي لعبة مقامرة شهيرة عبر الإنترنت.
وتعتبر هذه الواقعة مجرد واحدة من بين عدد كبير من قصص الاحتيال التي يكون أبطالها قساوسة أفارقة، منها تنفيذ أحدهم "قيامة" وهمية لخداع المصلين، وادعاء آخر شفاء الناس برشهم في وجوههم برذاذ الحشرات، وزعم ثالث أن لديه رقم هاتف الله المباشر.