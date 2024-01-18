دولاران للوجبة.. برغر الجراد ينال شهرة في السعودية

يُقبل عدد ليس بالقليل في السعودية، على تناول وجبات متنوعة من الجراد الذي يمر موسمه هذه الأيام، وقد ابتكر عشاقه طرق طهي وإعداد جديدة في المنزل، بينها "برغر الجراد" رخيص التكلفة، وبنحو دولارين فقط للوجبة.

ويتوافر الجراد بكثرة هذه الأيام في مناطق مثل المدينة المنورة أو القصيم، وهو الأكثر تفضيلاً لعشاقه الذين يقولون إنها المناطق التي تنتج ألذ الأنواع من الجراد، لكن تفتقد المملكة حتى الآن لمطاعم تقدم وجبات الجراد.

ويوثّق عشاق الجراد عمليات صيده أو جمعه بغرض تناوله أو بيعه في أكياس يبلغ ثمن الكيس منها 50 ريالاً (نحو 13 دولارًا)، ويحتوي على قرابة 100 جرادة، بينما يحرص آخرون على تصوير عمليات طهيه وإعداد وجباته المتنوعة.