السعودية.. أشهر مالك إبل يرفض وصفها بالحيوانات

رفض عبدالله بن عودة، أحد أشهر ملاك الإبل في السعودية والعالم، وصف الجِمال بالحيوانات، كما يفند شائعة رائجة جدًّا عن "سفينة الصحراء" في بلاده التي أطلقت تسمية "عام الإبل" على العام 2024.

وتطرَّق بن عودة، في أحدث ظهور له، للحديث عن علاقته الوثيقة بالإبل، وهو يعارض تسميتها بالحيوانات، ويرد على كل من يصفها بذلك الوصف، مشيرًا للتكريم الذي حظيت به في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف.

وفي لقاء جديد مع منصة "ثمانية" السعودية قال بن عودة مجيبًا عن سؤال ما إذا كانت الإبل من الحيوانات؟ قائلًا "هي بهيمة لكنها من الأنعام، ربي ما أطلق عليها بهيمة في القرآن إلا عندما جمعوها في الزكاة.. البهائم والأنعام فقط، إنما قال ناقة الله وسقياها".

وأضاف الطيار السعودي المتقاعد، والذي استهوته تربية الإبل، وبات أول من يرفض تسميتها بالحيوانات: "الرسول أوصى بالرفق بها والعناية بشؤونها، وهي مِن كائنات الجنة وهذا موجود في الحديث".