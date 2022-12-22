أضواء العريفي.. شابة سعودية شغوفة بكرة القدم تصبح مساعدةً لوزير الرياضة

وستشرف العريفي بعد تكليفها بمنصبها الجديد على وكالة شؤون الرياضة والشباب، ووكالة المنشآت الرياضية، والإدارة العامة للفعاليات، والإدارة العامة للفروع، بجانب مهامها في منصبها وكيلاً للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الوزارة، والذي تشغله منذ 2020.

وشغلت العريفي في السنوات القليلة الماضية العديد من المناصب الإدارية في قطاع الرياضة، من بينها عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضوية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ومستشارة في الهيئة العامة للرياضة.