أضواء العريفي.. شابة سعودية شغوفة بكرة القدم تصبح مساعدةً لوزير الرياضة
أصدر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، قراراً بتكليف أضواء بنت عبد الرحمن العريفي مساعداً للوزير لشؤون الرياضة.
ويعد المنصب الجديد للعريفي أرفع منصب إداري في قطاع الرياضة تتبوأه الأكاديمية المعروفة بشغفها بكرة القدم.
وستشرف العريفي بعد تكليفها بمنصبها الجديد على وكالة شؤون الرياضة والشباب، ووكالة المنشآت الرياضية، والإدارة العامة للفعاليات، والإدارة العامة للفروع، بجانب مهامها في منصبها وكيلاً للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الوزارة، والذي تشغله منذ 2020.
وشغلت العريفي في السنوات القليلة الماضية العديد من المناصب الإدارية في قطاع الرياضة، من بينها عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضوية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ومستشارة في الهيئة العامة للرياضة.
وتحمل العريفي شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص إدارة مالية، من جامعة اليمامة في الرياض.
لكن تخصص العريفي الأكاديمي لم يبعدها عن شغفها بالرياضة وكرة القدم، فيما يعد تأسيسها عام 2007 لنادي اليمامة الرياضي، ومن ثم فريق اليمامة النسائي لكرة القدم، أبرز محطات حياتها الرياضية غير الرسمية.
واستقطبت وزارة الرياضة الكثير من السعوديات في السنوات القليلة الماضية بالتزامن مع نمو كبير في القطاع، سيما في الجانب النسائي، حيث تقام البطولات الرياضية النسائية وسط إقبال كبير.
وقبل نحو أسبوعين، اختارت وزارة الرياضة الأكاديمية مزنة المرزوقي لإدارة معهد إعداد القادة المعني بتكوين قادة في القطاع الرياضي بالمملكة.
ويهدف معهد إعداد القادة في السعودية إلى بناء وتطوير الإمكانيات والمهارات الرياضية للمحترفين الإداريين والقياديين في المجال الرياضي، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية للمواهب الواعدة والمحترفين لتحقيق إنجازات رياضـية وطنية وإقليمية تضع المملكة في مقدمة الدول المتميزة في المجال الرياضي عالمياً.