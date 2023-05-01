جاك ما مؤسس "علي بابا" ينضم إلى جامعة مرموقة

وافق الملياردير الصيني جاك ما، مؤسِس مجموعة "علي بابا" العملاقة للتكنولوجيا، الإثنين، على تولي منصب أستاذ زائر في جامعة يابانية مرموقة، وفق ما أفادت الجامعة.

وأعلنت كلية طوكيو التابعة لجامعة طوكيو المرموقة، عن أنّ "جاك ما سيشارك خبرته الواسعة ومعارفه الابتكارية في ريادة الأعمال وإدارة الأعمال والابتكار في ندوات للطلاب والموظفين".

ورجل الأعمال البالغ 58 سنة بعيد عن الأضواء منذ سنتين ونصف السنة، بعدما وجه انتقادات علنية للهيئة الناظمة الصينية أثارت غضباً ضده لدى السلطات.

ووافق جاك ما أخيراً على تولي منصب فخري في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ، لثلاث سنوات حتى آذار/مارس 2026، بحسب وسائل إعلام في هونغ كونغ.