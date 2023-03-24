أجواء رمضان حاضرة في أوروبا رغم الظروف الاقتصادية

رغم أن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام باهظ الثمن ومنهكاً بالنسبة للمهاجرين المسلمين في أوروبا؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة السلع التي اعتادت الحضور على مائدة رمضان، إلا أن الأجواء الرمضانية كانت حاضرة كما كل عام في جميع المدن الأوروبية.

إفطارات خيرية في بريطانيا

احتفلت الجاليات المسلمة في بريطانيا باليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وأقامت صلاة التراويح في أكثر من ألفي مسجد بمختلف المدن البريطانية.

كما كانت طقوس رمضان الخيرية حاضرة من إفطارات جماعية للمسلمين في بعض المساجد، وفعاليات لمتطوعين يقومون بتوزيع المساعدات والوجبات على الفقراء.