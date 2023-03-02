وصول الطفلة شام وشقيقها عمر إلى الإمارات للعلاج من أضرار الزلزال

من جانبه، قال بشار عليق أحد أفراد عائلة "شام" الذي رافقها إلى أبوظبي: "إننا ممتنون لقيادة دولة الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على هذا العمل النبيل الذي قاموا به من أجل شام وعمر، حيث قال لنا الأطباء في إسطنبول، إن شام بحاجة إلى إجراء عمليات بتر تمثل مئة بالمئة من حجم الساق بسبب الإصابات التي ألمت بهما، وبسبب عدم تلقيها للعلاج اللازم في الوقت المناسب، لكن والدها رفض بشدة، وشعرنا بالسعادة بعد ذلك عندما تقرر لنا السفر إلى الإمارات بطائرة خاصة تحمل طاقما طبيا متخصصا، مما جعلنا نشعر أننا بأيدٍ أمينة وأن حالتنا ستكون أفضل مما هي عليه بكثير".

يذكر أن الطفلة شام عانت من متلازمة الهرس في قدميها، حيث كانت قد وصلت إلى مرحلة صحية حرجة، قبل نقلها إلى الإمارات للعلاج.

وأثارت قصة الطفلة شام تعاطفا عربيا وعالميا بعد انتشار قصتها، حيث فقدت والدتها وشقيقتها جراء الزلزال المدمر، فيما نجت من الموت بعد بقائها 40 ساعة تحت الأنقاض، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجها وكانت في حالة صحية حرجة بعد أن انهار سقف منزلهم على قدميها.