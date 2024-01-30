وظائف ميدانية في قطاع الطاقة تستهوي السعوديات

شهد برنامج تدريبي يؤهل النساء لدخول سوق العمل في السعودية إقبالاً لافتاً من عشرات الشابات السعوديات، رغم كونه يوفر وظائف ميدانية في قطاع الطاقة الذي لم يعد حكراً على الرجال.

ويحمل البرنامج اسم "تمكين طموحات المرأة"، وقد استقبلت الأكاديمية التي تشرف عليه 57 شابة سعودية، سيدخلنَّ سوق العمل في نهايته.

ويقول القائمون على البرنامج إنه يستهدف تمكين النساء السعوديات في التخصصات الفنية والتقنية بعدة مجالات للطاقة والمياه والصحة والسلامة المهنية.

وتحتضن أكاديمية الطاقة والمياه، وهي مؤسسة سعودية غير ربحية، البرنامج التدريبي، بينما تنظم في الوقت ذاته العديد من البرامج التدريبية الأخرى في القطاع، وتستهدف شبان المملكة من الجنسين.