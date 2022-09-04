جدل في الجزائر بعد زفاف شاب على فتاتين في يوم واحد

أثار حفل زفاف شاب جزائري على فتاتين في يوم واحد، جدلًا واسعًا في البلاد.

وجرى نشر صور الشاب مع عروستيه داخل إحدى قاعات الاحتفالات في ولاية سكيكدة شمال شرق الجزائر، ما أثار ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وكانت بطاقة الدعوة لحفل الزفاف تضمنت: ”يسر عائلة (..)، دعوتكم لحضور زفاف ابنها رشيد على مريم وحنان“.

وأثارت خطوة العريس، تعليقات ساخرة من قبل بعض المدونين، لم يخلُ قسم منها من محتوى سياسي.

جاء ذلك في تعليق الناشط العروسي بوبكر، عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، حيث قال: ”من قدر على إقناع فتاتين بالزواج منه في يوم واحد قادر على إرجاع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وكذلك حل مشاكل العالمين العربي والإسلامي، مبارك“.

من جهته، شرح الناشط إبراهيم خياري، بعض النقاط حول مسألة جمع فتاتين في حفل زفاف واحد.

وقال خياري: ”متأكد من أن هناك عدة أسئلة خطرت ببال الكثيرين لكنهم لم يسألوا لخصوصية الموضوع، وعليه، سأجيب من تلقاء نفسي على أهم ما يتعلق بالموضوع نقلًا عن فقهاء الإسلام“.

وأضاف: ”1. يجوز للرجل أن يعقد عقد الزواج على أكثر من زوجة في وقت واحد ولو كن 4 نساء. 2. هل يُسكن جميع نساءه في بيت واحد؟“.

وتابع: ”الجواب أنه ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأنه يقع عليهما ضرر لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك، فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه – المغني ( 7 / 229 )“.

وأردف: “3. حكم أن تزف له زوجتان في ليلة واحدة؟ الجواب: يكره أن تُزف امرأتان في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش“.

بدوره، قال الناشط مباركي حسين، إن ما حصل هو ”سابقة أولى في الجزائر، حيث تزوج مواطن من سكيكدة بامرأتين في يوم واحد، واختلفت، اليوم، التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأشار حسينفي في تدوينة عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ إلى أن ”من بين الأسئلة المطروحة، كيف أقنعهما؟!، والأهم من ذلك ربي يصلح ويهنئ“.

وقال الناشط رامي السخ، من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ إن ”أحد الرجال من سكيكدة تزوج بامرأتين، في وقت واحد، هاتان قبلتا والوضع أعجبهما، والمجتمع الجزائري حائر ولم يعجبه الحال“.

لكن الناشطة أمير دريد حسين، استنكرت التهاني التي تم تناقلها من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حفل الزفاف المذكور.

وقالت حسين في منشور عبر ”فيسبوك“ أرفقته بعدد من التهاني للعريس: ”لم أفهم أين هو الإنجاز الذي قاموا به حتى تهنئون هؤلاء، غير أنها وقاحة وإهانة كبيرة للمرأة على يد امرأة“.