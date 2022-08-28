رجل أعمال عربي يتكفل بإنارة الشارع الذي توفي فيه جورج الراسي

أعلن رجل الأعمال السوري فؤاد بن محمد النادر عن تبنيه مشروعاً لإنارة الشارع الذي توفي فيه الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي، صباح السبت، في حادث مروري مروع، أودى بحياته مع مديرة أعماله.

ونشر رجل الأعمال النادر عبر حساب منسوب له في تويتر تغريدة أرسل فيها تعازيه إلى عائلة الفنان الراحل في لبنان، معلناً عن مشروع الإنارة الذي سيتحمل تكاليفه باعتبار ذلك صدقة جارية، على حد قوله.

تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني #جورج_الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية صباح أمس، وبعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على ارواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما. — فؤاد بن محمد النـادر (@fouad_alnader) August 27, 2022

وقال في التغريدة: ”تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني #جورج_الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية صباح أمس“.

وأضاف: ”وبعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على أرواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما“.

يذكر أن رجل الأعمال السوري فؤاد النادر صاحب مبادرات إنسانية عديدة، وكثيراً ما يمد يده للمحتاجين، وكان من أبرز القضايا التي حضر اسمه فيها اغتصاب الطفل السوري من 3 لبنانيين كان يعمل لديهم، وهي الواقعة التي هزت المجتمعين حينها، حيث وكل رجل الأعمال محاميه الخاص برفع قضية ضد المغتصبين وجلب حق الطفل.

وكان الفنان اللبناني جورج الراسي قد لقي مصرعه في حادث مروري مروع عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم الراسي بفاصل إسمتني في الطريق تفاجأ به ولم يتمكن من تفاديه ليصطدم به بعنف ويلقى حتفه.