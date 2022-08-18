ما علاقة مستوى الذكاء في العثور على الحب؟

النساء الواثقات بأنفسهن، المتميزات مهنيًا وذكاء، يصعب عليهنّ إيجاد العلاقة المثالية، فالذكاء يمكن أن يكون بمثابة سيف ذي حدين.

لاحظ علماء النفس أن النساء، بعد سؤالهن عن شروطهن حول الشخص المناسب، أن الذكاء يمثل أحد العناصر التي يبحثن عنه عند الآخر.

الذكاء جاذبية

الذكاء، وفقًا لعلماء النفس هو ما يجعل شخصًا بعينه يعلّق بطريقة شيقة على الفيلم الذي أعجبك وأحببته، إنه أيضًا ما يجعل شخصًا آخر يعطي آراء مثيرة للاهتمام حول المطاعم والسفر والأخبار، وهذا عرض بحد ذاته على طاولة المطعم بين الأصدقاء.

تُرى مَن يستطيع مقاومة هذا الشخص الذي يبدو دائمًا أن في جعبته شيئًا رائعًا لمشاركته؟ من المؤكد بديهيًا أننا كلنا نحب الأشخاص الأذكياء!.

يرى علماء النفس، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع espritsciencemetaphysiques، أن للذكاء خاصية إيجابية، وجانبا جيدا يشجعنا على الاستفادة بشكل أكبر من الحياة. لكن ليس دائمًا! بالنسبة للعديد من النساء يمكن للذكاء أن يعمل كعدو أخرس عنيد. عنصر يُبعد ويحُول دون نشوء علاقة حب حقيقية.

هل تساءلت يومًا كيف يتداخل هذا مع حياتك؟

بعض النساء بمثابة بطلات في فيلم حياتهن، إنهن يحتلن مكانهن في سوق العمل، ويعتنين بأطفالهن، وحمواتهن وجيرانهن. وهن رفقة رائعة لأصدقائهن وصديقاتهن، ويعرفن دائمًا ما يقلنه.

ومع ذلك، فعند البحث عن شريك فإن ما يجعلهن مميزات يمكن أن يؤذيهن.

لكن كيف يكون هذا ممكنًا؟

تخيلي الموقف التالي، عدتِ لتوك إلى المنزل بعد يوم صعب ولكنه مثمر، أنت متعبة والرغبة في النوم تدعوك إلى التمدد على السرير، وبعد الرد على المكالمة التي لا تقاوم واِسْتَلْقَائك علَى الْفِرَاشِ إذا بك تفكرين في ذلك الشخص الذي قابلته للتو.

كل شيء يبدأ بشكل جيد، في الواقع تبدأ العلاقة بشكل جيد للغاية، تتذكرين عينيه، وصوته الناعم، ودفء عناقه.

وتلك الابتسامة اللاإرادية التي ترتسم في زوايا فمه، ثم تنظرين إلى السماء وفي مخيلتك تمتلئ السماء بالغيوم، وتبدأ الشكوك في التساقط، هل سيحبك حقًا؟ وهل كونك تصرين على أشياء مختلفة سيُبعده عنك يومًا ما؟ وفيما يتعلق الأمر بإنجاب أطفال.. هل يمكن أن يكون أبًا صالحًا؟.

لكن لماذا كل هذه الأسئلة؟ ينام انعدام الأمن وشكوكنا بجانب وسادتنا، وغالبًا ما يكون نومها خفيفًا، من الطبيعي أن تجدي نفسك تفكرين في المستقبل، وتطرحين الأسئلة، وتحاولين تقييم الموقف.

لكن الشيء غير اللطيف هو عندما تسمحين لنفسك بالوقوع تحت هيمنة كل هذه المخاوف.

المرأة الذكية قوية عمومًا

الهزيمة تجعلنا نكبر وننمو، لكن النصر يمكن أن يعلمنا أيضًا، ربما تكونين قد تعلمت أن تفعلي أشياء كثيرة، بما في ذلك أن تدبري أمورك بنفسك.

ومع ذلك ستظلين دومًا هشة، نعم واهية! نحن كائنات قابلات للجرح، ولذا عليك أن تواجهي عيوبك ونقاط ضعفك بصدق وشفافية.

ربما حان الوقت للتعرف على نقاط ضعفك الأكثر سرية، وربما حان الوقت لإدراك أن ذكاءك المنطقي في بعض الأحيان يمكن أن يمنعك من تحقيق أجمل أحلامك.

الدروع في الحب غير فعالة

هل تعرفين ما هي النقطة الأكثر إيجابية عندما تشكين في ذكائك؟ السر في الأمر أنك لن تكوني وحيدة في هذه العملية، وأنك ستجدين العديد من الشركاء.

نحن جميعًا أكثر انفتاحًا على مخاوفنا، ونتعلم معًا أن ارتداء الدروع يمكن أن يكون مثيرًا للإعجاب في ساحة المعركة، ولكن في الحياة الواقعية يأخذنا هذا بعيدًا عن أنفسنا.