عبدالله الفوزان يثير الجدل بتقديمه نصائح تحوي ألفاظا "مسيئة" لمتابعيه

أثار رائد الأعمال السعودي عبدالله الفوزان جدلا بين مواطنيه بعد تقديمه النصح لهم بطريقة مستفزة لم تجد قبولا لدى الكثيرين.

وأراد ”الفوزان“ أن يقدم الخطوات العملية والمهنية لطريق التجارة الإلكترونية، التي تمثل تخصصه وعمله، لمواطنيه وتعليمهم خطوات العمل على مشروع تجاري رقمي.

ومنذ بداية تغريداته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، والتي أراد من خلالها تعريف مواطنيه بخطوات التجارة الإلكترونية، تخلل حديثه شتائم، بطريقة غير مباشرة.

ووصف عبدالله الفوزان عدم الراغبين في سلك طريق التجارة الإلكترونية وتعلمها بأنهم ”أغبياء“ أو ”كسالى“، فيما عمد إلى استخدام لفظة ”الغبي“ خلال نصحه متابعيه.

وفي ختام سلسلة تغريداته التعليمية، هاجم رجل الأعمال السعودي مواطنيه، ووصف ”المتقاعسين“ منهم عن تنفيذ نصائحه بـ“الأغبياء والدلوخ (بطيء الفهم) والمتخلفين والرجعيين“.

كما وجه إهانات لهم باتهامهم بـ“التوسل للآخرين بالوظائف بدلا من الاستماع له، ورمي فشلهم على غيرهم من الناس“.

وقال في تغريدته المثيرة للجدل ”إذا انت قريت كل الكلام هذا، ولا طبقت منه شيء.. انت غبي ودلخ ومتخلف ورجعي.. لو فيه شيء زيادة اقوله ممكن اقوله اجلس بس تابع الناس تطلع فلوس وانت خلك على حالك يازلابه.. اقعد اشحذ الناس وظايف، واقعد اكتب كل يوم في تويتر الاجانب اخذو وظايفنا يادلخ يوماً سعيداً للجميع“.

وإثر ذلك، تعرض عبدالله الفوزان لانتقادات من قبل متابعيه، مستنكرين طريقة طرحه وأسلوبه في إيصال معلوماته.

فيما سخر آخرون من ”الفوزان“، لافتين إلى أنه ”لا يعرف شيئا عن واقع الحياة، نظرا لكونه من عائلة ثرية في الأصل“، على حد قول البعض.

ونصحه حساب مهتم بالتسويق، بالقول ”ما نختلف ان طرق الأرزاق واسعة جدا وكثيرة ومتجددة طوال الوقت طالما هنالك إله متكفل فيها! بس ما توصل انك تسب الناس عشانها اختارت تكون عادية او فقيرة هم احرار بالنهاية وبكيفهم وأكيد عندهم أولويات ثانية غير المال“.

وانتقده متابع آخر ”اذا هاذي طريقه تسويق وتبي تلفت انتباه الناس بثريدك الدايخ ذا وفر دوراتك الله يسلمك“.

وسخر أسامة ”يا الفوزان ما انت به من نعيم فهو بفضل الله اولا، ثم بفضل بابا، لولا الله ثم فلوس بابا ودعمه لك كل ما تطيح صدقني انك حتى الوظايف المرموقه اللي كان يدبرها لك بابا ماراح تلقاها ولا بتحلم فيها دام طريقة تفكيرك كذا الله يسامح بابا بس“.

ونصحه متابع ”اسلوبك يالفوزان للحصول على المال بهذه الطريقة مفضوح جدا. لا تتعامل معنا بفكر التاجر والبضاعه لانك ستخسر كثيرا. ارفع من مستوى خطابك ولا تسفه البشر كأسلوب دعائي سخيف“.

كما نصحه محمد العليان ”محتواك (كان) جيدا وملهما لكن لعلك اخذت راحتك باللي تسميه تحفيز الى ما وصلت لإهانة عامّة الناس والاستخفاف بعقول البشر، ما ياخذ منك شي لو احترمت العالم وانت تطرح محتواك“.

ولم يعلق رجل الأعمال عبدالله الفوزان على الانتقادات التي طالته.