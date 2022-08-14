تعاطف واسع مع المذيع السعودي غالب كامل إثر تعرضه لأزمة صحية

أعرب صحفيون وناشطون سعوديون، عن تعاطفهم مع المذيع السعودي غالب كامل، الذي قالوا إنه يمر بأزمة صحية ”صعبة“، داعين له بالشفاء العاجل.

وكتب رائد، نجل غالب كامل، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، قبل يومين: ”ربي إن أبي مسه الضر وأنت أرحم الراحمين“.

ولم يوضح رائد، حقيقة ما يعاني منه والده تحديدا، لكن أخاه خالدًا، كشف أن المذيع غالب كامل، يعاني من صعوبات حادة في التنفس، حسب ما نقل عنه مدير عام ”جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج“ مجري مبارك القحطاني.

وكتب القحطاني عبر تويتر: ”الرمز الإعلامي الكبير أستاذنا غالب كامل، يمر بأزمة صحية صعبة ويحتاج إلى الدعاء منكم.. تواصلت مع ابنه خالد وأبلغني أن الأستاذ غالب يعاني من صعوبات حادة في التنفس“.

وأشار القحطاني إلى أن غالب كامل ”يلازم العناية المركزة في المستشفى في عمان وسيتم نقله للعلاج في المملكة قريبا“.

الرمز الإعلامي الكبير أستاذنا #غالب_كامل يمر بأزمة صحية صعبة ويحتاج الى الدعاء منكم.

تواصلت مع أبنه خالد وأبلغني أن الاستاذ غالب يعاني من صعوبات حادة بالتنفس ويلازم العناية المركزة بالمستشفى بعمان وسيتم نقله للعلاج بالمملكة قريبا.

لاتنسوه من الدعاء.

يارب ياكريم أفرحنا بسلامته.. pic.twitter.com/VpInptGid3 — مجرّي مبارك القحطاني (@Mujarry1) August 12, 2022

وتفاعل عدد من الصحفيين والناشطين والمشاهير، مع نبأ الأزمة الصحية التي يمر بها الإعلامي غالب كامل، داعين له بالشفاء العاجل.

وكتب الصحفي حمود الفايز: ”أسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية ويفرح قلوبنا ويعجل بشفائك يا معلمنا الفاضل“.

أهديك السلام .. يامن في الوجد قد سكنَ أسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية ويفرح قلوبنا ويعجل بشفائك يا معلمنا الفاضل

#غالب_كامل pic.twitter.com/DGac3dDMgK — حمود الفايز (أبو شيخة) (@HomudAlfayez) August 14, 2022

من جانبه، كتب الصحفي خالد الجارالله: ”أستاذنا الغالي ومذيعنا القدير غالب كامل، صاحب البصمة الأنيقة في التلفزيون، وأحد الرموز الرواد في الإعلام السعودي، يمر بأزمة صحية نسأل الله له الشفاء والأجر والعافية“.

أستاذنا الغالي ومذيعنا القدير #غالب_كامل @GhalebKamel3 ، صاحب البصمة الأنيقة في التلفزيون، وأحد الرموز الرواد في الإعلام السعودي، يمرُّ بأزمة صحية نسأل الله له الشفاء والأجر والعافية..

دعواتكم له بالشفاء العاجل

يارب 🙏🏻🌹 @raeddaod pic.twitter.com/IpTjwy6lYh — خالد الجارالله (@kjarallah) August 11, 2022

بدوره، كتب الفنان فايز المالكي: ”أسالكم بالله لا تحرموه من دعاكم، فهو في أمس الحاجة لدعوة له بالشفاء العاجل“.

اسالكم بالله لاتحرمونه من دعاكم

فاهو في امس الحاجة لدعوة له بالشفاء العاجل#غالب_كامل pic.twitter.com/H7jmONfMqo — فايز المالكي (@fayez_malki) August 14, 2022

يذكر أن غالب كامل، تعرض أيضا لأزمة صحية في العام 2018، حين نُقل إلى مستشفى في الأردن، إثر تعرض لمشاكل تنفسية، قبل أن يتم نقله إلى الرياض، لتلقي العلاج، بعد أوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ غالب كامل مشواره الإعلامي من إذاعة جدة عام 1964، ويُعد أحد كبار مذيعي التلفزيون السعودي وأهمهم، إذ كان من أبرز وجوهه الإعلامية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال ما قدمه من برامج ونشرات أخبار.

وعُرف كامل بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات، ولقب بـ“صديق الراحلين“ لعلاقات الصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الزيادي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى وغيرهم.