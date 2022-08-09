"وفاة أبناء الوسمي" تثير سجالا في الكويت

أثار خبر متداول في دولة الكويت عن ”وفاة أبناء الوسمي“ دون أن يشير إلى أي تفاصيل بشأن طبيعة المحتوى، سجالا بين كويتيين، وسط اتهامات متبادلة بين مؤيدي ومعارضي النائب في مجلس الأمة عبيد الوسمي.

وصعد عبر موقع التواصل ”تويتر“، خلال الساعات الماضية، هاشتاغ يحمل اسم ”#ابناء_الوسمي_في_ذمه_الله“، مع تداول عدة صور لمواطنين من عائلة ”الوسمي“.

وما لبث أن تلقف كويتيون الـ“هاشتاغ“ المعني، مؤكدين ”عدم صحته“، وأنه تم تصعيده لأسباب سياسية فيما يبدو.

وتبادل مواطنون الاتهامات بين من قال إن ”النائب الوسمي ومناصريه هم من أطلقوا الهاشتاغ للتكسب السياسي، بينما اتهم فريق آخر معارضي الوسمي بتصعيده بغرض الفتنة“.

وهاجم آخرون، القائمين على الخبر المعني، مستنكرين ”التلاعب بحياة الآخرين“ لضرب خصومهم، مطالبين بالتحرك القانوني ضد من أطلق الـ“هاشتاغ“.

وشدد حساب يدعم النائب الكويتي، على محاسبة مطلقي الشائعة: ”أقسم بالله ما فيكم ذرة رجوله تحطون صورهم وتنشرون أنهم متوفون وهالكلام غير صحيح وتفجعون أهلهم اختلافك مع عبيد الوسمي ما يخليك تستخدم الأساليب القذرة مع أبنائهم لكن لنا رد عليك يا واطي أنت وياه“.

وعلق أحد المغردين في ”تويتر“: ”عندكم خبر أن هالتاق جذب والناس تتهم بعض اللي يقول إنه من أتباع النائب للتكسب الانتخابي واللي يقول من مخالفين للنائب لإثارة الفوضى وين هيبة الدولة ؟ ناس تلعب بأمن الدوله واستقرارها“.

بينما هاجم مغرد مناصري عبيد الوسمي: ”بالأمس يدعي أنه سيصاب بالعمى ويفقد بصره واليوم هاشتاق يتفاول على إخوانه بالموت للعن أبو الكرسي اللي يوصلني هالمرحلة للخايسه شبيحة عبيد كفاية ارتقوا“.

وشدد خالد على محاسبة مطلقي الهاشتاغ: ”هاشتاق رخيص ولا غالي .. اللي سوا الهاشتاق تقدر تعرفه الدولة مجرد رفع قضية على اللي سواه ويتجرجر في المحاكم . لا تركبون الباص مع كل هاشتاق وما يقوي الهاشتاق غيركم ترفعونه ويزيد عدد مشاهداته“.

واستنكرت ”فجر البريدي“ أن ”الصور المتداولة عن الوفاة تعود لإخوة عبيد الوسمي“: ”اختلفوا مع الدكتور كثر ما تبون لكن هذا لا يعطيكم الحق بأنكم تتبلون على عايلة الرجال! شوهتوا سمعته، وضحكتوا على مرضه، خونتوه وكذبتو عليه.. لكن توصل فيكم لأنكم تتبلون على إخوانه بهاشتاقات رخيصة كاذبة! كل يوم أتأكد أكثر من جهل ووقاحة خصوم الدكتور“.

ونفى الإعلامي بدر الوسمي، وهو من أقرباء العائلة، ما جاء في الهاشتاغ عن وفاة أبناء الوسمي، بطريقة ساخرة: ”ذبحتو عيالنا الله ياخذ هالوجيه، والله أنا فيصل فاقده؟ ولا الباقي موجودين على قهوة العصر كل يوم، شنو هالهاشتاق السخيف، الي ينم عن عدم دراية وفكر جاهل“.

ويأتي إطلاق الهاشتاغ، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الكويتية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تقلبات سياسية.