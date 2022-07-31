الصين.. شاب محروم من التوظيف بسبب مظهره الطفولي

جذب شاب صيني يبلغ من العمر 27 عاما الأنظار؛ بسبب محنته المتمثلة في صعوبة الحصول على وظيفة تمكنه من استكمال علاج والده المريض.

ويواجه الشاب الذي يُدعى ”ماو شنغ“ من مدينة دونغقوان الصينية، صعوبة في العثور على وظيفة لأنه يبدو وكأنه طفل أكثر من كونه رجلا رغم أنه في أواخر العشرينيات.

وقال ”ماو“ إن أصحاب الأعمال يرفضون توظيفه بسبب مظهره الطفولي، إذ يعتقدون أن عمره لم يتجاوز الثانية عشرة، حسبما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وبذل ”ماو“ جهودا كبيرة للحصول على وظيفة لدعم والده المريض، ولكن دون جدوى.

ووفق الصحيفة فإن ”مظهره الذي يشبه الطفل يثير الدهشة، واتهمه العديد من أصحاب العمل بالكذب بشأن عمره بسبب بنيته الصغيرة ووجهه الطفولي“.

وقال الشاب الصيني إن ”البعض الآخر لم يمنحوه فرصة العمل؛ لأنهم يخشون من أن يتم استجوابهم من قبل السلطات على إثر انتهاك قوانين عمالة الأطفال“.

وجذبت محنته اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك مقطعا عبر الإنترنت يتحدث فيه عن إحباطه من عدم العثور على وظيفة.

وشرح ”ماو“ كيف كان بحاجة للحصول على وظيفة لإعالة والده الذي يتعافى من سكتة دماغية.

وذكر أنه ”توجه هو وصديقه إلى الشوارع بحثا عن عمل في المصانع، لكن سرعان ما حصل صديقه على وظيفة، إلا أنه لم يستطع، لذا شعر بخيبة أمل“.

وبسبب هذا الفيديو، تمكن ”ماو“ من جذب تعاطف الأشخاص وتواصل معه الكثير من رواد الأعمال وعرضوا عليه وظائف.

وكشف مقطع فيديو آخر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين عن قبول ”ماو“ أحد الوظائف، وهو يأمل في كسب ما يكفي لمساعدة والده على التعافي، ثم استكمال حياته وتكوين أسرة.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الصينية سلطت الضوء على قصة ماو شنغ، لم يذكر أي منهم السبب الطبي وراء مظهره، إلا أن بعض وسائل الإعلام الأخرى رجحت أن يكون الأمر له علاقة بالغدة النخامية التي تتحكم في النمو البدني.