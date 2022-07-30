وسام السويلمي: 14 لاجئة سعودية تواصلن معي للعودة

كشفت الشابة السعودية وسام السويلمي، التي عادت مساء الجمعة إلى المملكة، بعد لجوء دام سنوات في ألمانيا هربا من عائلتها، عن رغبة العديد من مواطناتها اللاجئات في الرجوع إلى بلدهن.

وأعلنت ”السويلمي“ في منشور نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، أن ”14 فتاة سعودية لاجئة تواصلن معها ويرغبن في العودة“.

وأشارت إلى أن ”الفتيات أيدن كلامها عن مساوئ وسلبيات اللجوء والمعاناة بعد الهروب“.

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وأكدت أنها ”على استعداد لمساعدتهن في كل ما يرغبن به لتأمين رحلة عودتهن للسعودية“.

ولاحقا، عبرت ”وسام“، في مقطع فيديو بثته، عن إحساسها بالمفاجأة، بعد معرفتها أن ”هناك لاجئات عدن بالفعل في أوقات سابقة إلى المملكة وبشكل سري، ولم يتم الإعلان عن عودتهن ومكان إقامتهن من قبل الجهات المعنية حفاظا على سلامتهن“.

ووصلت الفتاة إلى الرياض، مساء الجمعة، في فصل جديد من قصتها المؤثرة المرتبطة بعنف وتحرش عائلي تعرضت له منذ سن الطفولة، ودفعها في النهاية للهرب، قبل أن تجد متعاطفين كثرا معها في المملكة وخارجها.

ونشرت ”السويلمي“ صورةً لها بحسابها في تويتر في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وهي حاملة لباقة من الورود، وكتبت أعلاها ”#وسام_في_السعوديه“ بعد ساعات فقط من تلميحها في تغريدة أخرى لموعد وصولها المرتقب للبلاد.

كما نشرت عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.

ووجدت الشابة مرحبين كثرا بها في سيل من التعليقات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي انضم لها عدد كبير من المتعاطفين بعد انتشار تفاصيل قصتها في الأسابيع القليلة الماضية.

وشهدت قصة الشابة العشرينية تحولاً كبيراً عندما أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني، فايز المالكي، بالعودة لبلادها، لتتدخل السفارة السعودية في برلين وتستقبلها وتوفر لها احتياجات العودة قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها.

وكانت ”السويلمي“ ألغت عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تحسم قرارها بالعودة بالفعل.