السعودية.. وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

توفي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلن نجله في تغريدة له على موقع ”تويتر“.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن، نجل الأمير عبدالرحمن، قد كتب في تغريدته، معلنا وفاته: ”إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره انعى فقيدي الغالي ابي و قطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل الى رحمه الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما اصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته“.

وسبق أن أعلن الأمير محمد عن إصابة والده بوعكة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، وذلك في التاسع من الشهر الجاري، إذ كتب في تغريدته: ”اللهم افرح قلوبنا بشفاء والدي و تاج راسي اللهم أبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه الله اشفه ليعود كما كان .. يارب أنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة العافية يا رب و أنت أكرم الأكرمين لا تنسون سيدي و والدي من دعائكم في هذه الأيام المباركة“.

ونعت شخصيات سعودية ومواطنون، الأمير الراحل، وكتب مدير عام قنوات ”أم بي سي“ في المملكة، محمد التونسي: ”أحسن الله عزاءكم سمو الأمير وعظم أجركم وجبر قلوبكم وتولى الفقيد والدكم الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز بالرحمة وجنّات النعيم. إنّا لله وإنّا إليه راجعون“.

ونعاه ناصر الحميدي: ”احسن الله عزاكم وعظم الله اجركم اسأل الله القدير ان يرحم والد الجميع سمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا واياكم وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا اليه راجعون“.

كما نعاه الصحفي جيلاني الشمراني: ”أقدم صادق العزاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأبناء الفقيد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. ”إنا لله وإنا إليه راجعون““.