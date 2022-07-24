الشيخ أحمد نواف

رئيس حكومة الكويت

هروب عريس

شرين تتقدم ببلاغ

فتوى الواتساب

محامية شيماء جمال

مصالحة شالح العضياني

محمد خالد فريوان
أظهر المزيد

منوعات

دبي المدينة الأكثر شعبية عالميا في قائمة الوجهات المفضلة للسفر
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 21:20 GMT

دبي المدينة الأكثر شعبية عالميا في قائمة الوجهات المفضلة للسفر

احتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الأول في قائمة الوجهات الأكثر شعبية على مستوى العالم في قائمة الوجهات المفضلة للسفر. جاء ذلك حسب دراسة حديثة صادرة عن مجموعة

+A -A
المصدر: إرم نيوز

احتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الأول في قائمة الوجهات الأكثر شعبية على مستوى العالم في قائمة الوجهات المفضلة للسفر.

جاء ذلك حسب دراسة حديثة صادرة عن مجموعة ”بريمير إن“ الفندقية، نشرت نتائجها عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت المجموعة إنها قامت بمراجعة بيانات بحث غوغل لأكثر من 130 دولة حول العالم لاكتشاف المدن التي تتصدر القائمة للمسافرين الذين يبحثون عن عطلتهم المقبلة في المدينة.

وتضمنت القائمة بعد دبي كل من باريس الفرنسية في المركز الثاني، وبوسطن الأمريكية في المركز الثالث، ومدريد الأسبانية في المركز الرابع، ثم سنغافورة في المركز الخامس.

وجاء بعد ذلك في القائمة كل من لندن وكيب تاون وأمستردام وكوبنهاغن وأخيرا في المركز العاشر بوينس أيرس.

ووفقًا للبيانات، يرغب المصطافون في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من غيرهم، كما تقول المجموعة في بيان لها.

وأظهر 21 بلدًا من أصل 136 دولة تم تحليلها أن دبي هي الوجهة الأولى التي تم البحث عنها لقضاء العطلات في ربوعها، حيث يسافر الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بسحر نمط الحياة في دبي، وفقاً للبيان.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play