دبي المدينة الأكثر شعبية عالميا في قائمة الوجهات المفضلة للسفر

احتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الأول في قائمة الوجهات الأكثر شعبية على مستوى العالم في قائمة الوجهات المفضلة للسفر.

جاء ذلك حسب دراسة حديثة صادرة عن مجموعة ”بريمير إن“ الفندقية، نشرت نتائجها عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت المجموعة إنها قامت بمراجعة بيانات بحث غوغل لأكثر من 130 دولة حول العالم لاكتشاف المدن التي تتصدر القائمة للمسافرين الذين يبحثون عن عطلتهم المقبلة في المدينة.

#دبي الأكثر شعبية عالمياً في قائمة الوجهات المفضلة للسفر بحسب دراسة حديثة لمجموعة @premierinn الفندقية العالمية. https://t.co/lN1jcsjYjg pic.twitter.com/2P4QqxdQLC — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 24, 2022

وتضمنت القائمة بعد دبي كل من باريس الفرنسية في المركز الثاني، وبوسطن الأمريكية في المركز الثالث، ومدريد الأسبانية في المركز الرابع، ثم سنغافورة في المركز الخامس.

وجاء بعد ذلك في القائمة كل من لندن وكيب تاون وأمستردام وكوبنهاغن وأخيرا في المركز العاشر بوينس أيرس.

ووفقًا للبيانات، يرغب المصطافون في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من غيرهم، كما تقول المجموعة في بيان لها.

وأظهر 21 بلدًا من أصل 136 دولة تم تحليلها أن دبي هي الوجهة الأولى التي تم البحث عنها لقضاء العطلات في ربوعها، حيث يسافر الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بسحر نمط الحياة في دبي، وفقاً للبيان.