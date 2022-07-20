السعودية.. القبض على جسار الوادعي المتطاول على الذات الإلهية

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن، بعد تطاوله على الذات الإلهية.

وأوضح الأمن العام في بيان له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن ”شرطة محافظة ظهران في منطقة عسير، تمكنت من ضبط مواطن، لتطاوله على الذات الإلهية“.

وأضافت أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن المواطن ”يعاني من اعتلالات نفسية“، فيما أكدت ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير تقبض على شخص لتطاوله على الذات الإلهية. pic.twitter.com/E0a8XTAQ15 — الأمن العام (@security_gov) July 20, 2022

وطالب عدد كبير من المدونين السعوديين، في وقت سابق، السلطات في المملكة بإلقاء القبض على جسار الوادعي، وذلك بعد ظهوره في فيديو حديث أثار جدلاً وغضباً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم جسار الوادعي منصات التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ وهو يتعدى على الذات الإلهية بالسباب ويطلق شتائم وألفاظاً نابية في مختلف الاتجاهات، ما أثار غضباً واسعاً في المملكة.

ودشن ناشطون وسماً بعنوان ”#نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي“ تصدر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في تويتر، للمطالبة بضبط الشخص المذكور ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ خارجة ومشينة بحق الذات الإلهية والمملكة.

وقال مغرد باسم ”سعود“ متفاعلاً: ”هذا سب الله وسب الكعبه المشرفه وقذف الشعب السعودي كامل لذا #نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي أشد العقوبه واذا قصاص افضل حتى يكون عبره له ولغيره“.

وقال مغرد باسم ”عبدالله التميمي“ معلقاً: ”هذا السفيه تطاول على الله بألفاظ قذره وبالسب والشتم والقذف تعالى الله عما يقول .. لذلك واجب على كل مسلم أن يطالب بالعقوبه الصارمه عليه ليكون عبرة لغيره لمن يتطاول على الله جلّ في علاه .. “ اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبّت قلوبنا على دينك“.

المغرد ”ظافر العنزي“ عبر عن حنقه من المشهور الوادعي قائلاً: ”اخخ مو طبيعي الفاظه الفاظه يناس محد يقدر يقولها حتى لادمي هذا وانا شايفه بداية المقطع بس يقهررر يقهررر الكلب السافل ذا“.

واستنكر مغرد باسم ”عمار“ ما أقدم عليه الوادعي قائلاً: ”هذا مو صاحي صدق سلامات !! مستحيل يكون انسان سوي عقل مستحيل هذا مريض مافيها كلام .. كيف تجرأ بكلامه كذا !!!“.

في المقابل، دافع مغرد باسم ”ماجد“ عن الرجل المذكور، قائلاً: “ هذا الرجل مسكين و عنده مشاكل نفسية لكن للاسف البعض يتبلى عليه عشان ينسجن ويتضرر .. نرفزوه لين سب الله استغلالاً لحالته النفسية“.