في اليوم العالمي للشوكولاتة.. حقائق عن "طعام الآلهة"

يصادف اليوم الخميس الـ7 من يوليو، اليوم العالمي للشوكولاتة، إذ يحتفل العالم سنويًّا بهذه المناسبة، للتعبير عن الفوائد الهائلة المرتبطة بتناول المكمل الغذائي اللذيذ، الذي يحظى بشعبية عالمية، ومن أبرزها العلاج من الكآبة.

وتعد الشوكولاتة واحدة من أقدم المواد الغذائية الكمالية التي تمكنت من الاحتفاظ بسمعتها حتى الآن.

وتُصنَع الشوكولاتة من ثمرة شجرة الكاكاو، التي يُقال إنها زرعت للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وحبوب الكاكاو الخام لها طعم مر، وبمجرد الحصول عليها من الشجرة، فإنها تمر عبر عمليات مختلفة بما في ذلك التحميص وإزالة القشرة والتسخين بالإضافة لعمليات طهي تؤدي إلى صنع شوكولاتة لذيذة.

عملية تصنيع الشوكولاتة

– تحميص حبوب الكاكاو لصنع لون ومذاق ألواح الشوكولاتة.

-عملية طحن تحول الحبوب إلى سائل كاكاو.

-خلط سائل الكاكاو مع السكر وزبدة الكاكاو لصنع المنتج النهائي الذي يحبه الجميع.

أنواع الشوكولاتة

وتطورت الشوكولاتة أيضًا بمرور الوقت، من شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء إلى الشوكولاتة الداكنة، إلى جانب المواد الغذائية الشعبية الأخرى.

حقائق حول الشوكولاتة

-تعد الشوكولاتة من أكثر العلاجات شعبية التي كانت ترضي البشرية على مر العصور.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم وهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

-يحب البعض الشوكولاتة البيضاء أفضل من نظيرتها الداكنة.

-الشوكولاتة البيضاء ليست في الحقيقة شوكولاتة، إذ لا تحتوي على جزيئات الكاكاو، وهي عبارة عن مزيج من السكر والفانيليا وزبدة الكاكاو.

-يؤدي تناول الشوكولاتة إلى إطلاق الإندورفين، وهي المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة.

-يتطلب صنع ما يقرب من 500 غرام من الشوكولاتة، 400 حبة كاكاو فقط.

-تحتوي كل ثمرة كاكاو في المتوسط على 40 حبة كاكاو.

-اعتبرت الشعوب في العصور القديمة الشوكولاتة فاكهة سماوية، وأطلقت على الشجرة التي يتم الحصول عليها منها، اسماء مثيرة تشير إلى حبهم لها.

-في اليونانية، تسمى الشجرة ”كاكاو ثيوبروما“ والتي تعني ”طعام الآلهة“، وفقا لموقع news18.