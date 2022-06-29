الكويت.. تغريدة للاستشاري النفسي هيثم أشكناني تثير جدلا واسعا

أثار تعليق مثير منسوب لاستشاري نفسي كويتي، حول الحادث المروري المروع الذي وقع صباح يوم الأربعاء، على طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء، وأدى إلى وفاة 5 وافدين مصريين وإصابة 4 أشخاص بينهم مواطن كويتي، جدلاً واسعاً إثر ربطه تعديل التركيبة السكانية بكثرة الحوادث المرورية.

وقال الاستشاري الذي يدعى الدكتور هيثم أشكناني، ويعرِف عن نفسه بأنه أخصائي أمراض نفسية، في تعليقه الذي استفز كثيرا من النشطاء: ”لو كل يوم حوادث من هذه الحوادث، قد نساعد الدولة في التركيبة السكانية، وتخفيف عدد الوافدين في الكويت، وخصوصاً الجالية المصرية، خمس وفيات باليوم في 30 يوم 150 شخصا، حلو العدد كأننا سفرناهم“.

وتسبب هذا التعليق الغريب بهجوم لاذع ضد الاستشاري الذي تبين أنه حذف تعليقه لاحقاً، إلا أن بعض النشطاء استبقوا ذلك وقاموا بتصويره وإعادة تداوله، مبدين استغرابهم من هذا التعليق على حادث ذهب ضحيته 5 أشخاص تركوا خلفهم عوائل كانوا مسؤولين عنها.

إلا أنه ورغم حذف تعليقه، عاد بتعليق أكثر إثارة واستفزاز، حيث شكك بطبيعة الحادث، وهاجم الجالية المصرية، واتهمهم ”بتعمد طعن أنفسهم أو حتى قتل أنفسهم للحصول على تعويض مادي“.

وقال: ”هذه الحوادث مدروسة وممنهجة هناك من يطعن نفسه أو يقتل نفسه مقابل الماده والتعويض، هناك قضايا عده مشابهة بالكويت من نفس هذه الجنسية ولا أستبعد أن تكون مدروسة وممنهجة والمقابل مادي وتعويض أهلهم“.

هذه الحوادث مدروسه وممنهجه هناك من يطعن نفسه او يقتل نفسه مقابل الماده والتعويض ، هناك قضايا عده مشابه بالكويت من نفس هذه الجنسيه ولا استبعد ان تكون مدروسه وممنهجه والمقابل مادي وتعويض اهلهم — د.هيثم أشكناني (@rtf3PfvA4A3lf3D) June 29, 2022

وشن النشطاء هجوماً لاذعاً ضده، مشككين بسلامة قواه العقلية والنفسية، حيث قال الناشط أحمد الميموني ”تخيل هذا دكتور نفسي واستشاري بعد ؟“.

تخيل هذا دكتور نفسي واستشاري بعد ؟ pic.twitter.com/zPkMM5qTss — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) June 29, 2022

وأبدى وزير الإعلام الكويتي سابقاً سعد بن طفلة العجمي، استغرابه من تعليق الاستشاري النفسي، وشكك بحقيقة الحساب، قائلاً: ”أشك بأن تكون هذه التغريدة قد صدرت من إنسان سوي، قد يكون الحساب مزورا باسمه، وهو ما يبدو من اسم المستخدم ودمتم“.

أشك بأن تكون هذه التغريدة قد صدرت من إنسان سوي، قد يكون الحساب مزورا باسمه، وهو ما يبدو من اسم المستخدم

ودمتم — سعد بن طفلة العجمي (@Saadbin6iflah) June 29, 2022

وقال الناشط فواز العنزي: ”لا حول ولا قوة إلا بالله ..شلون دكتور وتقول مثل هالكلام انت فعلا محتاج دكتور يعالج دكتور“.

وبذات السياق، علَق المحامي محمد سوهج ”اخصائي أمراض نفسية، واستشاري بعد !!! اتق الله في نفسك وفي علمك وما تعلمت فيه وأنصحك أن تلجأ الى أخصائي نفسي“.

وقالت ناشطة تدعى ليَاء ”لو تراجع دكتور نفسي يا دكتور صدقني بتكتشف انك مريض لأن الحچي اللي طلع منك ما يقوله شخص سوي وسليم ! يعني ما توصل فيك العنصرية والنفس الوضيعة للحد هذا وتقول عن الحادث اللي تسبب بوفاة أشخاص جايين يدورون لقمة العيش اللي تعيّش عيالهم حادث يساعد على تعديل التركيبة السكانية!!!“.

ورغم الهجوم الواسع على الاستشاري، فقد شكك البعض بحقيقة الحساب، وأفادوا بأنه قد يكون حسابا وهميا باسم مزور، انتحل صفة استشاري نفسي، لا سيما أن متابعيه لا يتجاوزون 755 شخصا، وأن معظم تغريداته مخصصة للهجوم على الجالية المصرية.

حساب وهميه على ما اظن يابو فلاح لكن لابارك الله في قساة القلب — Nawaf (@nawaf19_87) June 29, 2022

ويعيش في الكويت نحو 4 مليون و800 ألف نسمة، 70% منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الهندية، حيث يقدر عدد المصريين بنحو نصف مليون وافد.

وتعمل الكويت على تعديل التركيبة السكانية، من خلال خطط وضعتها لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، وتتضمن هذه الخطط، عدة إجراءات، منها توطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في عدة قطاعات حكومية، ضمن نطاق زمني محدد.