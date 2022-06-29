وسام السويلمي تتحدث من داخل السفارة السعودية في برلين

وثقت السعودية اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي العنزي، وصولها إلى السفارة السعودية في برلين، بعد أن وعدت بذلك.

ويترقب مواطنون في المملكة العربية السعودية عودة اللاجئة السويلمي إلى البلاد، بعد أن نجح الفنان المعتزل فايز المالكي بإقناعها بالعودة، مؤكدًا لها أنها ”ستحصل على كل الدعم والأمان من السعودية“.

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ومنذ أن تعهد ”المالكي“ بمتابعة ”السويلمي“ خطوة بخطوة حتى وصولها المملكة، معلنًا أنه ”سيقوم باستقبالها في المطار“، وهو يقوم بنشر تفاصيل رحلتها للعودة، تزامنًا مع قيامها بذلك.

وكانت وسام السويلمي أكدت في بث مع فايز المالكي، أنها ”وصلت بخير إلى السفارة السعودية“، فيما علق فايز المالكي بالقول ”إذن، استودعك الله تعالي وأنت في سفارة خادم الحرمين وفي أيد آمينة، وإن شاء الله ترجعين لوطنك وأنت بخير وصحة“.

وعبرت وسام السويلمي عن سعادتها وراحتها بعد توجهها أخيرًا إلى السفارة.

وقبل بضع ساعات خرج الفنان ”المالكي“ في بث مباشر قارب الساعتين مع اللاجئة وسام السويلمي، ليقنعها بالعودة إلى المملكة، حتى تمكَّن من إقناعها بذلك.

وبعد بث طويل مع فايز المالكي، تعهدت وسام السويلمي بالتوجه للسفارة للعودة إلى المملكة، فيما وعدها فايز المالكي بأنه سيكون في مقدمة مستقبليها، وتعهد لها بأنه ”لن يصيبها أي مكروه مطلقا“.

وتفاعل العديد من المواطنين مع قضية وسام السويلمي، الذين رحبوا بقرارها للعودة، مؤكدين دعمهم لها وأنهم جميعا ”عائلتها“.