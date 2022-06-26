رسالة مؤثرة للطالبة الفلسطينية رنين سلعوس قبل مقتلها

شاركت الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس، أصدقاءها ومتابعيها، تفاصيل حياتها الجامعية، قبل نحو شهر من مقتلها، حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي منشورا ومقطع فيديو تحتفل فيه بنهاية سنتها الدراسية الثانية في جامعتها.





وقالت رنين في منشورها: ”الحمد لله خلصت سنة تانية بخير وسلام صح بالبداية تغلبت بحمل مواد بس الحمدلله بلشت (بدأت) أتأقلم على طبيعية الدراسة“.

وأضافت: ”كانت أول سنة إلي إلكتروني، التعليم فيها بشكل كامل، بالنسبة لالي الوجاهي أحلى بكتير حبيت أعمل فيد بجمع كل لحظاتي الحلوة والتافهة من بداية السنة التانية“.

وتابعت في منشورها: ”بهالسنة شفت صاحباتي وقضيت معهن لحظات حلوة عرفت شخصية كل وحدة وكانو كلهم بجننو معي وبحبهم كلهم وان شالله أكون تركت بصمة حلوة عندهم، ودكاترتي فش أحسن من تعاملهم معي كان“.

وأضافت: ”حاخد راحة 8 شهور طبعًا حاشتاق (سأشتاق) للصحبة وللطلعة اللي ما بحبها ع الجامعة، الشمس، المطر، التكاسي، محاضرة الـ 8، والأهم المطاعم“.

وبعد الإعلان عن مقتلها، تفاعل أصدقاء رنين على فيسبوك، مع المنشور، معتبرين كأنها كانت في منشورها ذاك تودع الحياة، وليس عاما دراسيا.

وعلقت مريم على المنشور، قائلة: ”الله يرحمك يا رب.. انتي مش بس ودعتي لحظات الجامعة، ودعتي الدنيا كلها، حسبي الله ونعم الوكيل“.

وكتبت إيناس: ”الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة، والله هالفيديو كاين الوداع الأخير من الجامعة، إشي بقطع القلب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم“.

وتتضارب الأنباء حول ظروف وحيثيات وفاة الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس، بعدما عثر على جثتها في منزلها بقرية ”مجدل بني فاضل“ التابعة لمدينة نابلس في الضفة الغربية، أمس الأول الجمعة.

وبعد أن أعلنت عائلتها أنها انتحرت، ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رنين قُتلت على يد شقيقها ووالدتها، وذلك لفرض فسخ خطبتها من ابن عمها، للزواج من ابن خالها، فيما أعلن الأمن أنه يحقق بشأن وفاتها.