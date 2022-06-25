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سلطنة عمان.. إشادة واسعة بشاب أنقذ طفلين من الغرق في وادٍ بولاية بهلاء
تاريخ النشر: 25 يونيو 2022 12:48 GMT
تاريخ التحديث: 25 يونيو 2022 14:05 GMT

سلطنة عمان.. إشادة واسعة بشاب أنقذ طفلين من الغرق في وادٍ بولاية بهلاء

حظي موقف بطولي لشاب عُماني خاطر بنفسه لإنقاذ طفلين من الغرق، بعد أن جرفتهما مياه أحد الأودية جراء العاصفة المطرية الشديدة التي شهدتها السلطنة، أمس الجمعة،

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

حظي موقف بطولي لشاب عُماني خاطر بنفسه لإنقاذ طفلين من الغرق، بعد أن جرفتهما مياه أحد الأودية جراء العاصفة المطرية الشديدة التي شهدتها السلطنة، أمس الجمعة، بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت الحادثة في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية التي شهدت هطولات مطرية غزيرة تسببت بجريان الأودية.

وظهر الشاب ويدعى (علي بن ناصر الوردي) وسط الوادي رغم قوة تدفقه، ممسكًا بالطفلين اللذين جرفتهما التيارات القوية، ليجتاز بهما الوادي حتى وصل إلى حافته بصعوبة، حيث كان عدد من الأشخاص بانتظاره، وقاموا بالإمساك بالطفلين وإخراجهما وإخراج المواطن من الوادي.

وقال الشاب علي في تصريح لصحيفة ”عمان“ المحلية: إنه ”صادف الأطفال (13- 8) أعوام، في الوادي، وكانا في حالة ذعر؛ ما دفعه للمجازفة بإنقاذهما رغم تخوفه“.

وأضاف أنه ”صنع حبلًا وربطه على جسمه بمساعدة والده وشقيقه، ونزل إلى الوادي لإنقاذ الطفلين من الموت“.

وأثنى النشطاء الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، على شجاعة الشاب ومخاطرته بحياته لإنقاذ الطفلين.

وقال محمد سليمان الهنائي المخرومي، عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعضو لجنة الشباب والموارد البشرية سابقًا: ”الرجال مواقف، قد تكون غير معروف بين الناس، ولكن يرزقك الله موقفًا للتاريخ يظهر فيه معدنك البطولي والأصيل، البطل علي بن ناصر الوردي شرف ولاية بهلاء بهذا الموقف البطولي الذي أنقذ روحين لا تمتان له بصلة قرابة“.

وكتب الناشط الاجتماعي يوسف الزدجالي: ”(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) صدق الله العظيم، ليس هناك أعظم من إنسان لا يعطي أي قيمة لحياته مقابل أن ينقذ حياةً أخرى. هذه هي المروءة“.

 

وعبر الناشط سيف الهادي عن فخره بما أقدم عليه مواطنه ”الوردي“، قائلًا: ”#البطل_العماني علي بن ناصر الوردي الذي قدم عملا بطوليا بإنقاذه لطفلين عالقين وسط هدير الوادي المخيف يستحق الإشادة والتقدير، وهو نموذج أخلاقي كبير، يكسر نمطية الكثير من الصور التي يكتفي فيها الحاضرون بالتصوير. نرجو أن يكون درسا للأجيال ونسأل الله أن يكرمه بفضله وإحسانه“.

ووصف الناشط علي البلوشي، الموقف بالبطولي، حيث قال: ”موقف بطولي من ابن #بهلاء علي بن ناصر الوردي، يعجز اللسان عن الوصف والثناء في مثل هذا الموقف العظيم، يستحق كل خير وجزاه الله خير الجزاء فهو مثال للشجاعة وبقاء الأثر“.

 

وتعرضت ولايات عدة في محافظات شمال الشرقية، والداخلية، والظاهرة، في سلطنة عمان لعاصفة مطرية شديدة، تسببت بجريان غزير للأودية وسقوط بعض الأشجار إثر الرياح الشديدة.

كما علقت بعض السيارات في مجاري الأودية الغزيرة، وفق ما أظهرته المقاطع المتداولة للعاصفة، رغم التحذيرات الرسمية السابقة من الأرصاد الجوية العمانية من العواصف، ومطالبة السكان بالحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية والشواطئ.

وتعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعتبر الإعصار الذي ضربها في عام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك في وفاة 105 أشخاص.

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