سلطنة عمان.. إشادة واسعة بشاب أنقذ طفلين من الغرق في وادٍ بولاية بهلاء

حظي موقف بطولي لشاب عُماني خاطر بنفسه لإنقاذ طفلين من الغرق، بعد أن جرفتهما مياه أحد الأودية جراء العاصفة المطرية الشديدة التي شهدتها السلطنة، أمس الجمعة، بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت الحادثة في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية التي شهدت هطولات مطرية غزيرة تسببت بجريان الأودية.

وظهر الشاب ويدعى (علي بن ناصر الوردي) وسط الوادي رغم قوة تدفقه، ممسكًا بالطفلين اللذين جرفتهما التيارات القوية، ليجتاز بهما الوادي حتى وصل إلى حافته بصعوبة، حيث كان عدد من الأشخاص بانتظاره، وقاموا بالإمساك بالطفلين وإخراجهما وإخراج المواطن من الوادي.

وقال الشاب علي في تصريح لصحيفة ”عمان“ المحلية: إنه ”صادف الأطفال (13- 8) أعوام، في الوادي، وكانا في حالة ذعر؛ ما دفعه للمجازفة بإنقاذهما رغم تخوفه“.

وأضاف أنه ”صنع حبلًا وربطه على جسمه بمساعدة والده وشقيقه، ونزل إلى الوادي لإنقاذ الطفلين من الموت“.

"الوادي قوي ولكن الإنقاذ كان لازم"..علي بن ناصر الوردي مُنقذ الطفلين بمحافظة الداخلية لـ "عُمان":

صادفت الأطفال ( 13 سنة و8 سنوات ) وهما في حالة ذعر وجازفت بإنقاذهما.

كُنت في حالة خوف ولكن غلب عليّ الأمر لِخوف الأطفال من الموت حِينها. #جريدة_عُمان pic.twitter.com/KdwZmR9GhG — جريدة عمان – الرسمي (@OmanEPress) June 25, 2022

وأثنى النشطاء الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، على شجاعة الشاب ومخاطرته بحياته لإنقاذ الطفلين.

وقال محمد سليمان الهنائي المخرومي، عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعضو لجنة الشباب والموارد البشرية سابقًا: ”الرجال مواقف، قد تكون غير معروف بين الناس، ولكن يرزقك الله موقفًا للتاريخ يظهر فيه معدنك البطولي والأصيل، البطل علي بن ناصر الوردي شرف ولاية بهلاء بهذا الموقف البطولي الذي أنقذ روحين لا تمتان له بصلة قرابة“.

الرجال مواقف ، قد تكون غير معروف بين الناس ولكن يرزقك الله موقف للتاريخ يظهر فيه معدنك البطولي والاصيل البطل علي بن ناصر الوردي شرف ولاية بهلاء بهذا الموقف البطولي الذي انقذ روحين لا تمت له بصلة قرابة ،، pic.twitter.com/W7za9qkktK — محمدسليمان الهنائي المخرومي (@mohad_hinai) June 25, 2022

وكتب الناشط الاجتماعي يوسف الزدجالي: ”(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) صدق الله العظيم، ليس هناك أعظم من إنسان لا يعطي أي قيمة لحياته مقابل أن ينقذ حياةً أخرى. هذه هي المروءة“.

(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)

صدق الله العظيم

ليس هناك أعظم من إنسان لا عطي أي قيمة لحياته مقابل أن ينقذ حياةً أخرى.

هذه هي المروءة#علي_بن_ناصر_الوردي pic.twitter.com/oFLuMozzks — يوسف الزدجالي (@y_alzadjali80) June 25, 2022

وعبر الناشط سيف الهادي عن فخره بما أقدم عليه مواطنه ”الوردي“، قائلًا: ”#البطل_العماني علي بن ناصر الوردي الذي قدم عملا بطوليا بإنقاذه لطفلين عالقين وسط هدير الوادي المخيف يستحق الإشادة والتقدير، وهو نموذج أخلاقي كبير، يكسر نمطية الكثير من الصور التي يكتفي فيها الحاضرون بالتصوير. نرجو أن يكون درسا للأجيال ونسأل الله أن يكرمه بفضله وإحسانه“.

#البطل_العماني علي بن ناصر الوردي الذي قدم عملا بطوليا بإنقاذه لطفلين عالقين وسط هدير الوادي المخيف يستحق الإشادة والتقدير، وهو نموذج أخلاقي كبير، يكسر نمطية الكثير من الصور التي يكتفي فيه الحاضرون بالتصوير.

نرجو أن يكون درسا للأجيال

ونسأل الله أن يكرمه بفضله وإحسانه .. — سيف الهادي (@aboaosama) June 25, 2022

ووصف الناشط علي البلوشي، الموقف بالبطولي، حيث قال: ”موقف بطولي من ابن #بهلاء علي بن ناصر الوردي، يعجز اللسان عن الوصف والثناء في مثل هذا الموقف العظيم، يستحق كل خير وجزاه الله خير الجزاء فهو مثال للشجاعة وبقاء الأثر“.

🔸موقف بطولي من ابن #بهلاء

علي بن ناصر الوردي، يعجز اللسان عن الوصف والثناء في مثل هذا الموقف العظيم، يستحق كل خير وجزاه الله خير الجزاء فهو مثال للشجاعة وبقاء الأثر. ✅🌷 pic.twitter.com/cIeTGQupcw — علي البلوشي | Ali albalushi (@ali_sm90) June 25, 2022

وتعرضت ولايات عدة في محافظات شمال الشرقية، والداخلية، والظاهرة، في سلطنة عمان لعاصفة مطرية شديدة، تسببت بجريان غزير للأودية وسقوط بعض الأشجار إثر الرياح الشديدة.

كما علقت بعض السيارات في مجاري الأودية الغزيرة، وفق ما أظهرته المقاطع المتداولة للعاصفة، رغم التحذيرات الرسمية السابقة من الأرصاد الجوية العمانية من العواصف، ومطالبة السكان بالحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية والشواطئ.

وتعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعتبر الإعصار الذي ضربها في عام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك في وفاة 105 أشخاص.