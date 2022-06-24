أحمد الغامدي

معلم سعودي

اشتباك جماهير

سر ورقة بايدن

كيف هرب القاتل

تهديد قاتل إيمان

والد إيمان

إيمان إرشيد
أظهر المزيد

منوعات

جنازة الطالبة إيمان إرشيد.. حضور كثيف لتوديع المغدورة
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 9:28 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 10:25 GMT

جنازة الطالبة إيمان إرشيد.. حضور كثيف لتوديع المغدورة

شهد تشييع الطالبة الأردنية في جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد حضوراً كثيفاً، اليوم الجمعة، والتي قتلت أمس الخميس بعيار ناري شخص مجهول داخل الحرم الجامعي.

+A -A
المصدر: إرم نيوز

شهد تشييع الطالبة الأردنية في جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد حضوراً كثيفاً، اليوم الجمعة، والتي قتلت أمس الخميس بعيار ناري شخص مجهول داخل الحرم الجامعي.

ووفق ما نقله مراسل ”إرم نيوز“، فإن جثمان الطالبة إيمان إرشيد وصل إلى مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها في قرية كفر الماء بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد، حيث سيتم دفنها.

2022-06-WhatsApp-Image-2022-06-24-at-1.27.19-PM-5

وأكد مراسنا أن ”هناك حضورا كثيفا من قبل أهالي القرية والمناطق المجاورة للجنازة وسط تواجد أمني كثيف، إضافة إلى فعاليات شعبية مقامة حاليا“.

2022-06-WhatsApp-Image-2022-06-24-at-1.27.19-PM-4

وأضاف أن ”هناك غياب لحضور المسؤولين إلى حد اللحظة في جنازة الطالبة إيمان إرشيد“.

وقال إن ”الصدمة تبدو واضحة على أفراد عائلة إيمان وأشقائها وشقيقاتها، وكذلك على أهالي القرية التي يشكل فيها أخوال المجني عليها النسبة الأكبر“.

2022-06-WhatsApp-Image-2022-06-24-at-1.27.19-PM-2

وعبّر أخوال الطالبة إرشيد لـ“إرم نيوز“، عن صدمتهم الكبيرة جراء الجريمة، حيث تساءلوا عن السبب لعدم الوصول إلى هوية القاتل إلى حد اللحظة والقبض عليه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play