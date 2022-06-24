جنازة الطالبة إيمان إرشيد.. حضور كثيف لتوديع المغدورة

شهد تشييع الطالبة الأردنية في جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد حضوراً كثيفاً، اليوم الجمعة، والتي قتلت أمس الخميس بعيار ناري شخص مجهول داخل الحرم الجامعي.

الأردن.. لحظة وصول جثمان الطالبة #إيمان_أرشيد إلى مسقط رأسها في محافظة إربد pic.twitter.com/zGbXVHAsag — إرم نيوز (@EremNews) June 24, 2022

ووفق ما نقله مراسل ”إرم نيوز“، فإن جثمان الطالبة إيمان إرشيد وصل إلى مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها في قرية كفر الماء بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد، حيث سيتم دفنها.

وأكد مراسنا أن ”هناك حضورا كثيفا من قبل أهالي القرية والمناطق المجاورة للجنازة وسط تواجد أمني كثيف، إضافة إلى فعاليات شعبية مقامة حاليا“.

وأضاف أن ”هناك غياب لحضور المسؤولين إلى حد اللحظة في جنازة الطالبة إيمان إرشيد“.

وقال إن ”الصدمة تبدو واضحة على أفراد عائلة إيمان وأشقائها وشقيقاتها، وكذلك على أهالي القرية التي يشكل فيها أخوال المجني عليها النسبة الأكبر“.

وعبّر أخوال الطالبة إرشيد لـ“إرم نيوز“، عن صدمتهم الكبيرة جراء الجريمة، حيث تساءلوا عن السبب لعدم الوصول إلى هوية القاتل إلى حد اللحظة والقبض عليه.