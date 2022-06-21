ماذا تعرف عن عيد الأب؟

رغم تعدد تواريخ الاحتفال بيوم الأب أو ”عيد الأب“ عالميا، إلا أنه يُنظر إلى يوم 21 يونيو / حزيران من كل عام على أنه أكثر يوم رسمي للأب.

واحتفل محرك البحث ”غوغل“ بهذه المناسبة، اليوم الثلاثاء، من خلال نشر صورة تعبيرية عن قيمة الأب وحنانه وإخلاصه وتضحيته لأجل عائلته.

ورغم أن عيد الأب لا يحظى بالاهتمام والانتشار الكافيين عالميا، إلا أنه في هذه المناسبة، يسعى الكثير من الأبناء والبنات إلى التركيز على قيم الكفاح والنضال التي يتميز بها آباؤهم، ودورهم البارز في إسعادهم وتوفير العيش الكريم لهم، معتبرين إياه يوما بارزا لا يقل عن عيد الأم، الذي يحظى باهتمام أكبر.

ويعود الفضل في تدشين يوم الأب إلى فتاة أمريكية تُدعى ”سونورا لويس سمارت دود“، التي سعت لتكريم والدها وليم جاكسون سمارت.

ولوليم قصة حزينة، حيث أشرف بعد وفاة زوجته ”سمارت والد سونورا“ العام 1898، على تربية أطفاله الستة.

ولذا، سعت سونورا لتكريم والدها، من خلال تقديم عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بيوم الأب العالمي، حيث أيدت هذه العريضة بعض الفئات.

وعلى إثر ذلك، احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم عالمي للأب في 19 يونيو 1910، لتنتشر هذه المناسبة في أغلب دول العالم.

وفي إسبانيا وإيطاليا والبرتغال مثلا، يتم الاحتفال باليوم العالمي للأب في 19 مارس من كل عام، وفي سويسرا وليتوانيا (5 يونيو)، وفي السلفادور وغواتيمالا (17 يونيو)، وفي أغلب الدول العربية (21 يونيو)، وفي بولندا ونيكاراغوا (23 يونيو)، وسواها من الدول.