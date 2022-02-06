اشتباكات مسلحة وتوتر أمني في مدينة الخليل بالضفة الغربية

شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات مسلحة وحالة من التوتر الأمني الشديد؛ وذلك في أعقاب تجدد خلاف ليس بالقديم بين عائلتين في المدينة.

إطلاق نار داخل مجمع تجاري وسط مدينة #الخليل جنوب #الضفة_الغربية على خلفية شجار عائلي#إرم_نيوز pic.twitter.com/34NIleyV8L — إرم نيوز (@EremNews) February 6, 2022

واندلع الاشتباك المسلح، مساء السبت، بين العائلتين؛ ما أدى إلى إقدام عدد من المسلحين على إطلاق النار تجاه محال تجارية وسط الخليل، فيما دفعت قوات الأمن الفلسطينية بتعزيزات لمنع تدهور الحالة الأمنية.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام فلسطينية محلية، عشرات المسلحين وهم يطلقون النار في الهواء ويجبرون أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، فيما يصرخ أحدهم بالقول: ”والله لأربي الضفة كلها“.

https://www.facebook.com/Ramallah.Mix1/videos/641172807101361

وقالت مصادر محلية، إن ”قوات الأمن الفلسطيني دفعت بتعزيزات لوسط المدينة، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع؛ وذلك من أجل تفريق مطلقي النار وعدم الانجرار إلى اشتباكات بالمنطقة“.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن ”المئات من أصحاب المحال التجارية والمكاتب، أقدموا على إغلاقها؛ وذلك خوفا من تفاقم حالة الفلتان التي اجتاحت المنطقة والانتشار الكثيف للمسلحين فيها“.

وأوضحت أن إطلاق النار يأتي بسبب ”تجدد الخلاف بين عائلتين في مدينة الخليل، وقع بينهما العام الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من العائلتين في حينه“.

وبحسب المصادر المحلية، فإن ”مسلحين من العائلتين تبادلوا إطلاق النار في عدة أحياء بالمدينة، فيما اندلعت اشتباكات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي انتشرت في المكان“.

بدوره، طالب إقليم حركة فتح بالخليل، الأجهزة الأمنية الفلسطينية كافة بـ“أخذ دورها على الأرض وفرض هيبتها والعمل فورا على اعتقال الخارجين عن القانون ومثيري الفوضى والفلتان وضبط الحالة بأسرع وقت“.

ويوم الجمعة، أعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، عقب اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، تكثيف جهود الأمن الفلسطيني ونصب الحواجز الأمنية ومتابعة تحريض العائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محافظ الخليل، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي لـ“منع الفتنة وفرض القانون والنظام، واعتقال الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، ومصادرة السلاح غير الشرعي، والحفاظ على السلم الأهلي بالمدينة“.

يذكر أن الضفة الغربية تشهد حالة من الفلتان الأمني وانتشار السلاح، كما تعرف مدينة الخليل منذ العام الماضي اشتباكات عنيفة بين العائلات الفلسطينية؛ بسبب خلافات سابقة بينها.