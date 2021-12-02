قائمة بلومبيرغ للخمسين متميزا عالميا تخلو من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلت قائمة بلومبيرغ السنوية“ Bloomberg 50″ لعام 2021، وهي التي تعرض أبرز 50 شخصية عالمية في مجال الإبداع الثقافي والفني والأعمال والإدارة، من أي تمثيل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت وكالة بلومبيرغ بدأت قبل خمس سنوات إصدار هذه القائمة في مطلع شهر ديسمبر من كل عام، وتعرض فيها ما يرصده جهاز التحرير ومراسلوها في مختلف أنحاء العالم من حيثيات التميز الذي تصفه بأنه يستحق الاحتفاء الأممي“.

وتغطي القائمة مجالات التميز المرصودة في قطاعات الأعمال والترفيه والتمويل، والعلوم والتكنولوجيا.

من بين الذين أدرجتهم الوكالة في قائمتها لهذا العام، شخصية تميزت بتصنيع لقاحات كورونا هي كارين لينش المدير التنفيذي لشركة ”سي في أس هيلث“، وآخر لتميزه في فهم وترجمة أسباب هوس الأطفال بالألعاب، وهو ديفيد باسزوكي.

كما أدرجت ضابط شرطة مبنى الكابيتول في واشنطن يوجين جودمان، للشجاعة التي أظهرها في حوادث الـ6 من يناير عند اقتحام الكابيتول.

ومن بين المكرمين لينا خان أصغر رئيسة للجنة التجارة الفيدرالية، وأوليفيا رودريجو عن ألبومها Sour المحفز للانهيار والمليء بالقلق.

وضمت القائمة ماكينزي سكوت، طليقة جيف بيزوس بسبب تبرعها (بعد الانفصال) بمبلغ 2.7 مليار دولار لنحو 800 منظمة؛ ما يجعلها واحدة من أكثر فاعلي الخير إنتاجا في التاريخ، حسب تقرير بلومبيرغ.

كذلك الاعلامي الصيني جيمي لاي الذي قضى أكثر من 300 يوم في السجن هذا العام؛ ما جعله الضحية الأكثر شهرة في قضية الصين مع هونغ كونغ.

وفي القائمة محافظ البنك المركزي لجزر الباهاما جون رول، بسبب ريادته في موضوع العملات الرقمية. وأيضا المخرجة والممثلة الكوميدية الصينية جيا لينغ بسبب ما حققه فيلمها Mom Hi، من مبيعات تذاكر بقيمة 834 مليون دولار.

وتضمنت القائمة الصحفية الأمريكية دارنيلا فريزر التي كانت صورت ضباط الشرطة وهم يقتلون جورج فلويد، ونجمة البوب برتني سبيرز وعداءة سباقات التتابع أليسون فيليكس، وموظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن التي قدمت ما لا يقل عن ثماني شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم فيها أن الشركة ضللت المستثمرين.

متميزون لكن خارج القائمة

بالإضافة لقائمة الـ 50 المتميزين في مجالات الثقافة والأعمال والفن، نشرت بلومبيرغ قائمة تنويهية بشخصيات عالمية في مجال السياسة والعمل العام، ضمت جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لأمازون، وجو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، والمستثمر وارن بافيت، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، والبابا فرانسيس، وبوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وروبرت مردوخ الرئيس المشارك لشركة فوكس، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس اكس.

كما ضمت ساتوشي ناكاموتو، مبتكر البيتكوين باسم مستعار، ونانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ودونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وأوبرا وينفري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوبرا وينفري، ومارك زوكربيرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة“ ميتا بلاتفورمز“، فيسبوك سابقا.