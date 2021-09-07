مذيعة عراقية تُهدى "حجابًا" على الهواء مباشرة من رجل دين (فيديو)

قدَّم رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي العراقي، لمذيعة في إحدى المحطات التلفزيونية المحلية حجابًا كـ“هدية“ على الهواء مباشرة.

وكانت المذيعة في قناة دجلة الفضائية، سحر عباس، تستضيف رجل الدين وائل الشمري، في برنامجها ”القرار لكم“، حيث تفاجأت بهدية منه في نهاية الحلقة.

وطلب ”الشمري“ من كادر البرنامج جلب الهدية التي أحضرها إلى ”عباس“، وطلب منها فتحها أمام المشاهدين.

وقالت المذيعة إنه ”كان من المفترض ارتداء الحجاب قبل الدخول للبرنامج، باعتبار استضافتها لرجل دين“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها تلك المذيعة بالحرج بسبب استضافتها لرجال دين في برنامجها، حيث طالبوها بارتداء الحجاب على الهواء مباشرة.

وأثار هذا المشهد ردود فعل متباينة، إذ رأى فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحراجًا على الهواء، وطلبًا غير مباشر بارتدائه.

وأشاروا إلى أنه ”ليس من حق الضيف التدخل في حريتها الشخصية، خاصة أنها لا ترتدي الحجاب منذ إطلالتها الأولى“.

ورأى آخرون أن ”ارتداءها للحجاب كان بمثابة الاعتراف بأنها كانت على خطأ، وصححته بعد منحها تلك الهدية، أو وضع الهدية جانبًا، إلى حين الانتهاء من الحلقة“، وفق رأيهم.

ومطلع العام الماضي، ظهرت سحر عباس في حالة حزن شديد خلال تقديمها برنامجها الحواري الذي يبث على الهواء مباشرة بعد أن أُبلغت بوفاة شقيقها قبل دقائق من خروجها على الهواء مباشرة.

وحاولت المذيعة العراقية التماسك، وحبس دموعها، بسبب علمها بوفاة شقيقها الأكبر اللواء طارق عباس جميل خلال تقديمها برنامجها.

وأصرت المذيعة سحر عباس على الاستمرار بتقديم البرنامج حرصًا منها على توضيح ما يجري على الساحة العراقية مقدمة اعتذارها للمتابعين.

وقبل عامين، كشفت الإعلامية العراقية عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل من قبل أنصار رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، مؤكدة أن أنصار الصدر هددوا باقتحام القناة.

وقالت الإعلامية العراقية في مقدمة برنامجها ”القرار لكم“ حينها، إنها توجّه رسالة إلى مقتدى الصدر بأنه ”بعد حلقة استضافة المراقب للشأن العراقي نجاح محمد علي (المقرب من طهران) وصلتنا اتهامات، وتهديدات بالقتل والتصفية، واقتحام القناة من أشخاص يدّعون انتماءهم إلى التيار الصدري“.