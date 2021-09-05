في اليوم العالمي للأعمال الخيرية.. أطفال شاركوا في تغيير العالم (صور)

مع قدوم اليوم العالمي للأعمال الخيرية، والذي يصادف اليوم الأحد، أثبت العديد من الأطفال جدارتهم في إطلاق شركات ومبادرات غير ربحية، والتي تهدف للمشاركة الفاعلة في تقديم مساعدات متنوعة، جنبا إلى جنب مع المنظمات الإغاثية الدولية، مؤكدين بذلك أن العمر لا يقف عائقا أمام تغيير العالم للأفضل.

وسلط موقعE! للاخبار الترفيهية الضوء على مجموعة أطفال من الولايات المتحدة لم ينتظروا أن يصبحوا راشدين وانخرطوا خلال أوقات فراغهم في الأعمال الإنسانية، وهم:

بيثاني مولتري Bethany Moultry 6 أعوام: أسست شركة لجمع الحقائب وتوزيعها على المشردين.

مايا جرين، Miah Green 15 عاماً: تنشر التوعية لأبناء جيلها عن التنمر وتحسين الصحة العقلية.

تشيلسي فاير Chelsea Phaire 11 عاماً: أطلقت مؤسسة Chelsea’s Charity الخيرية لتقديم مستلزمات دروس فنية للأطفال.

جوسيا كولتون Josiah Colton 10 أعوام: مالك مؤسسة J Go Green الخيرية والخاصة بجمع التبرعات لمعالجة المياه من الملوثات.

ليندسي سوبيل Lindsay Sobel 17 عاماً: مؤسسة شركة Shoes for Souls لتوفير أحذية للمحتاجين.

ألينا مورس Alina Morse 16 عاماً: مؤسسة مبادرة Million Smiles للتوعية عن صحة الفم وارتباطه بالصحة العامة.

مورغان جريس Morgan Grace 8 أعوام: إحدى مؤسسي منظمة M & M Angels غير الربحية لمساعدة الأطفال والأسر المتواجدة في الملاجئ.

بلاكيلي سنيل Blakeleigh Snell 10 أعوام: متطوعة في منظمة وورلد فيجن إنترناشونال للمساعدات الإنسانية.

إيما تيجانيتش Emma Tijanich 15 عاماً، عضوة في منظمة Assisteens of Saddleback Valley ، غير الربحية لتقديم خدمات للأطفال والأسر وكبار السن.

ديكلان كاسيدي Declan Cassidy 12 عاماً: صاحب مؤسسة Declan’s Socks for the Streets، لجمع الجوارب وتوزيعها على المحتاجين.

كلوي طومسون Khloe Thompson 14 عاماً، صاحبة منظمة Khloe Kares لدعم مجتمع المشردين.

دانييلا بينيتيز Daniella Benitez 16 عاماً، وغابرييل بينيتيز Gabriel Benitez 14 عاماً: متطوعان في منظمة Build a Miracle غير الربحية لبناء منازل للأسر المحتاجة في المكسيك.

الطفلة آني ريد Annie Red 12 عاماً: ناشطة حقوقية ومؤلفة كتاب لمكافحة التنمر بعنوان The Bully Stop .

كما وتعمل ”دي جي“ وتقدم دروسا موسيقية مجانية للأطفال، حيث تقول: ”يمكن للموسيقى أن تغير العالم“.

زاكاري جيرسون Zachary Gerson 16 عاماً: رئيس برنامج Made You Smile والذي يستهدف المسنين الذي باتوا يعيشون في عزلة في بيوت الرعاية جراء جائحة كوفيد 19، وربطهم للاتصال مع المراهقين ممن لهم نفس الاهتمامات المشتركة.