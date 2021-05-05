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وصول التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين " إلى السعودية
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 17:49 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 19:20 GMT

وصول التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين " إلى السعودية

وصل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي،

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المصدر: فريق التحرير

وصل التوأم السيامي اليمني ”يوسف وياسين“ برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.

ويأتي وصول التوأم السيامي إلى السعودية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستكمال علاجهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

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ووفق الوكالة نُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأكد المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه المبادرة تعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم في العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.

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وأشار الربيعية إلى ما قدمته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود كبيرة وسرعة استجابة في نقل التوأم السيامي، فيما أشاد بالدعم الفني واللوجستي المهم الذي وفرته وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية من خلال مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

يذكر أن هذا التوأم هو الحالة 116 التي قدمت من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

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