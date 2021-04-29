محمد بن زايد يتصل بـ هدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح السيارات.. ماذا قال لها؟

اتصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بالإماراتية هدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح السيارات، والتي اقتحمت مهنة هيمن عليها الرجال.

وقال الشيخ محمد ممازحا الفتاة هدى إنه يملك سيارة تحتاج لتصليح، مضيفا أنه شعر بالسعادة عندما سمع بقصتها وطلب بجمع معلومات عنها.

وقال الشيخ محمد للفتاة خلال الاتصال إن الناس تتبع القدوة منذ بداية الحياة، معربا عن شعوره بالفخر بها والفرح بالمعلومات التي وصلته عنها.

كما عرض الشيخ محمد تقديم أي شيء تريده الفتاة لأنها قدوة للآخرين.

وسألها عن المدة التي مارست بها عملها في تصليح السيارات، لتجيبه أنها بدأت منذ عام 2020، لكنه كان شغفها منذ 16 عاما.

وأنهى الشيخ محمد الاتصال قائلا لها إن الاتصال لا يكفي وإنه سوف يزورها في عملها.