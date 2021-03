غضب في الكويت بعد قيام شاب بقتل قطتين بطريقة مروعة

أثار توثيق مواطن لطريقة إعدامه قطتين صغيرتين غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مطالبين بسرعة القبض عليه وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

وأظهر مقطع فيديو شخصا -لم يكشف عن هويته- وهو يوثق قتل قطتين صغيرتين، إذ قال إن ”والدتهما تركتهما وحيدتين، لذا سينفذ عليهما الموت الرحيم، كي لا تعانيا“.

وقام صاحب الفيديو بوضع القطتين بصندوق بلاستيكي، مبينا أنه ”سيقوم بإعدامهما عن طريق الخنق بالغاز“، إذ أخذ بتوضيح الكيفية التي سيعدم بها القطتين.

وقال إنه صنع ثقبا في الصندوق البلاستيكي، إذ سيقوم ببخ الغاز على القطط من خلاله، إذ قام لاحقا بإزالة غطاء الصندوق بعد موت القطتين إثر استنشاق الغاز، للتثبت من موتهما.

وانتقد الفريق الكويتي لحماية الحيوان، تصرف المواطن، مؤكدا أنهم ”يسعون لرفع قضية ضد الشاب في النيابة العامة“، كما أعلن الفريق عن نيته التشهير بصاحب المقطع على مسؤوليته القانونية، إذ أكد أن صاحبه يدعى ”بدر نايف وهو من سكان منطقة عبدالله المبارك“.

#شاب_يقتل_قطط_الكويت how heartless can you be to do that pic.twitter.com/D0XsOYuRDY

— yasmin (@ysmuxx) March 3, 2021