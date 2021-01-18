وزير الأوقاف المصري يحذر من منظمات تمول الإلحاد

حذر وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، من مخاطر الإلحاد على العالم الإسلامي، مؤكدا أن هناك منظمات قامت بتمويل فكرة الإلحاد لزرعها في نفوس شبابنا حتى يحاربوا الدين الإسلامي، موضحا أنه تم إطلاق مبادرة جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقال جمعة خلال فعاليات ”استراتيجية بناء الوعي 2021″، التي تعقدها وزارة الأوقاف تحت عنوان، ”قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره“، إن ”المبادرة بعنوان استراتيجية وعي وسيتم مناقشة جميع الأفكار التي من شأنها زعزعة العقيدة الدينية للشباب“، منوها إلى أن ”التيارات اليمينية واليسارية تتاجر بالدين“.

وكان الوزير أكد في بيان رسمي، ”ضرورة عدم الانسياق وراء الجماعات الإرهابية، وضرورة إبلاغ أجهزة الدولة المعنية عن كل خائن أو عميل أو مخرب، والضرب بيد من حديد على أيدي كل دعاة الفوضى والهدم“.

وأضاف جمعة أن ”جماعة الإخوان المسلمين الخائنة، وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم“.

ولفت إلى أن ”هذه الجماعات الإرهابية لا تعيش إلا على أنقاض الدول، فقد أعماهم الهوى وأضلتهم العمالة والخيانة، وأصبحوا مسخا فاقدين لكل معاني الوطنية والإنسانية، منحرفين عن كل معاني الأديان، بل إنهم صاروا عبئا ثقيلا على الدين، وعارا على أهاليهم وأوطانهم، وأن أبواق الجماعة الإرهابية لا حياء لها على القنوات الإرهابية وصفحات التواصل، إذ باعوا أنفسهم وأوطانهم بثمن بخس“.