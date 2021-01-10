10 يناير

يحاكي قصة حاتم الطائي.. مخيم لضيافة عابري الصحراء في السعودية

يحاكي قصة حاتم الطائي.. مخيم لضيافة...

أقام سعوديون في صحراء حائل، مخيما لضيافة عابري المكان، وتقديم الطعام والشراب لهم، في محاكاة للشاعر والفارس العربي حاتم الطائي، الذي عاش ومات ودفن في المنطقة

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

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أقام سعوديون في صحراء حائل، مخيما لضيافة عابري المكان، وتقديم الطعام والشراب لهم، في محاكاة للشاعر والفارس العربي حاتم الطائي، الذي عاش ومات ودفن في المنطقة ذاتها، واشتهر بإكرام الضيف.

ويقع المخيم في النفوذ، وهي إحدى أشهر وأكبر صحاري المملكة وشبه الجزيرة العربية، ويوفر لزائريه، الحصول على قسط من الراحة، بجانب الطعام والشراب وأي مساعدة قد يحتاجونها.

وأقيم المخيم، بالتزامن مع مرور متسابقي ”رالي داكار السعودية 2021“ في المنطقة، حيث تستضيف المملكة إحدى مراحل سباق السيارات العالمي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أهالي مدينة الخطة في شمال منطقة حائل، نصبوا المخيم لاستقبال وضيافة متسابقي الرالي وضيوفهم لمدة 3 أيام، بعد نهاية الجولة السادسة وفترة الراحة.

ويستوعب المخيم أكثر من 100 شخص، ويقدم القائمون عليه التمر والقهوة والشاي والفواكه والماء لجمهور الرالي ولزوار المنطقة والفرق المشاركة في السباق بعد وصولهم إلى نقطة النهاية بالقرب من المخيم.

ولا يقتصر المرور في منطقة المخيم، على المشاركين في رالي السيارات، حيث تعد النفوذ مكانا مفضلا لعشاق البر، لا سيما في موسم التخييم الذي يحل هذه الأيام، حيث يخرج كثير من السكان في تجمعات عائلية أو للأصدقاء، للاستمتاع بالتأمل وتناول الطعام والمبيت في أجواء معتدلة بفصل الشتاء.

 

وعاش حاتم الطائي قبل الإسلام، وهو شاعر وفارس ينتمي لقبيلة طي العربية العريقة، وعرف بكرم ذاع صيته بين الناس، بينما لا يزال قبره وقصر ترابي قديم في قرية توران بالقرب من مدينة حائل، شاهدين على مآثر الرجل، الذي يتفاخر به أهل المنطقة.

 