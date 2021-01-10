يحاكي قصة حاتم الطائي.. مخيم لضيافة عابري الصحراء في السعودية

أقام سعوديون في صحراء حائل، مخيما لضيافة عابري المكان، وتقديم الطعام والشراب لهم، في محاكاة للشاعر والفارس العربي حاتم الطائي، الذي عاش ومات ودفن في المنطقة ذاتها، واشتهر بإكرام الضيف.

ويقع المخيم في النفوذ، وهي إحدى أشهر وأكبر صحاري المملكة وشبه الجزيرة العربية، ويوفر لزائريه، الحصول على قسط من الراحة، بجانب الطعام والشراب وأي مساعدة قد يحتاجونها.

وأقيم المخيم، بالتزامن مع مرور متسابقي ”رالي داكار السعودية 2021“ في المنطقة، حيث تستضيف المملكة إحدى مراحل سباق السيارات العالمي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أهالي مدينة الخطة في شمال منطقة حائل، نصبوا المخيم لاستقبال وضيافة متسابقي الرالي وضيوفهم لمدة 3 أيام، بعد نهاية الجولة السادسة وفترة الراحة.

ويستوعب المخيم أكثر من 100 شخص، ويقدم القائمون عليه التمر والقهوة والشاي والفواكه والماء لجمهور الرالي ولزوار المنطقة والفرق المشاركة في السباق بعد وصولهم إلى نقطة النهاية بالقرب من المخيم.

في مبادرة ليست بغريبة على أهل حائل ، أقدم المواطنون في مدينة الخطة على إنشاء مخيم لإستقبال وضيافة متسابقي رالي داكار السعودية 2021 وضيوفهم لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بعد نهاية الجولة السادسة وفترة الراحة pic.twitter.com/sVmqle3THR — الليث مشعل 🖤🤍🧡🖤🤍🧡 (@MuraadAl2020) January 10, 2021

ولا يقتصر المرور في منطقة المخيم، على المشاركين في رالي السيارات، حيث تعد النفوذ مكانا مفضلا لعشاق البر، لا سيما في موسم التخييم الذي يحل هذه الأيام، حيث يخرج كثير من السكان في تجمعات عائلية أو للأصدقاء، للاستمتاع بالتأمل وتناول الطعام والمبيت في أجواء معتدلة بفصل الشتاء.

يوم شتوي جميل في #رالي_داكار_السعودية_2021 .. الصور رغم جمالها، لاتعكس حجم الحماس من قبل الأهالي لعكس الصورة المميزة عن #السعودية ..#الخطة pic.twitter.com/MxdFCQ9bNC — حبيب الشمري (@habeebalshammry) January 8, 2021

وعاش حاتم الطائي قبل الإسلام، وهو شاعر وفارس ينتمي لقبيلة طي العربية العريقة، وعرف بكرم ذاع صيته بين الناس، بينما لا يزال قبره وقصر ترابي قديم في قرية توران بالقرب من مدينة حائل، شاهدين على مآثر الرجل، الذي يتفاخر به أهل المنطقة.