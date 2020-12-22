الكويت.. اتهامات للشيخ سالم الطويل بالتحريض على الفتنة بسبب رسالة للنائب بدر الداهوم (فيديو)

أثار الشيخ السلفي الكويتي سالم الطويل جدلا بين مواطنين بعد أن خرج في مقطع فيديو متداول، يوجه من خلاله نصائح للنائب في مجلس الأمة الدكتور بدر الداهوم.

وانتقد الطويل النائب الكويتي، مطالبا إياه بعدم مد يده لأي ”رافضي“ أو ”ملحد“ أو ”ليبرالي“ أو ”غيره“، بحجة أنهم لا يريدون للكويتيين خيرا، وملمحا إلى أن الداهوم وضع يده بيدهم جميعا، وهو ما لا ينفعه ولا ينفع غيره، على حد قوله.

نصيحة سالم الطويل للدكتور بدر الداهوم : لاتضع يدك مع الروافض ولا الاخوان ولا الليبراليين و لا المعارضين !!! pic.twitter.com/f4J61tdVIw — برق نيوز (@barqnewskw) December 21, 2020

وقال الشيخ الطويل في معرض حديثه: ”هذه المواجهات وهذا التأييد ورفع الصوت، هذا لا يجوز، قد جرب كثيرا حتى في بلادنا، فذهب مستقبل الشباب وتصادم الناس مع الحكومة والشرطة، وحصل ما حصل من الفتن، لا نريد أن تعيد هذا السيناريو مرة أخرى (..) إياك أن تضع يدك بيد من ليس على دينك، لا تضع يدك بيد رافضي ولا ملحد ولا ليبرالي، بحجة تغيير منكر أو فساد، (..)“.

وتابع: ”انتبه كما لا تضع يدك بيد أقوام مخلة وتابعة لتنظيمات خارجية، لا يريدون لنا خيرا، احذر مرارا وتكرارا لك وغيرك، لا نريد أن نضع ايدينا بأيدي الصفويين ولا الإخوان المسلمين، لا أتباع المرشد العام ولا أتباع المرشد الأعلى، هؤلاء لا ينفعوننا، فالآن في بوادر قد ظهرت منك للأسف، تارة تضع يدك بيد صفوي، وتارة بيد إخواني، هؤلاء لا ينفعوننا، أنت اطرح اللي عندك، وأمر بالمعروف بالتي هي أحسن، من غير رفع صوت أو تحدٍ، اعمل شي ينفعك وينفع المسلمين وينفع العباد، هذا المطلوب منك ومن غيرك، الهدوء وطاعة ولي الامر بالمعروف، كبار السن هؤلاء كبار السن بركة على البلاد والعباد، المصادمات لا تنفعنا“.

طرح طائفي

وتعليقا على الفيديو، وصفت الناشطة الدكتورة شيخة الجاسم، التي سبق أن خاضت انتخابات مجلس الأمة، طرح الشيخ الطويل بـ“الطائفي“، لافتة إلى أن طرحه يهدف إلى ”ضرب الوحدة الوطنية“.

طرح طائفي يضرب بالوحدة الوطنية pic.twitter.com/8kVJEFRjaR — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) December 22, 2020

هذا نتاج الخلط بين مفهومه الخاص للدين والسياسة 👇🏼 https://t.co/BeJOTTf6iq — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) December 22, 2020

واتهم مغردون في موقع التواصل ”تويتر“، الشيخ سالم الطويل، بالتحريض على الفتنة، مستنكرين حديثه، الذي يخالف طبيعة الشعب الكويتي، المتعايش مع مختلف الطوائف والأحزاب.

#عبيد_الوسمي #سالم_الطويل يجب على الشعب رفع قضايا على هذا العنصري ليقف عند حده هذا الشخص يخلق حرب بين السنه والشيعه ويضرب بالوحده الوطنية اللذي اوصنا فيها ولي امرنا سمو الامير بالحرص عليها ومخالفة ولي الامر لا تجوز بالاسلام وهوه يخالف ما اوصنا به ولي امرنا 🇰🇼 pic.twitter.com/aS1XX7o29e — احمد (@Jt8Bn) December 22, 2020

الشيخ سالم الطويل : ينصح الدكتور بدر الداهوم لاتضع يدك مع منهم على غير دينك 🤣

سؤال ياشيخ الحكومه وزرائها كلهم على دين واحد ولا فيهم رافضي وسني وعلماني

شيخ سالم انت تخلق فتنه داخل البلاد

وعلينا ان نرد عليك نحن مجتمع متعايش مع بعضنا البعض

#عبيد_الوسمي pic.twitter.com/0AIOKEPG84 — 🙋🏻‍♂️ (@al3zmi45) December 22, 2020