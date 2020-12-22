22 ديسمبر

الكويت.. اتهامات للشيخ سالم الطويل بالتحريض على الفتنة بسبب رسالة للنائب بدر الداهوم (فيديو)

الكويت.. اتهامات للشيخ سالم الطويل...

أثار الشيخ السلفي الكويتي سالم الطويل جدلا بين مواطنين بعد أن خرج في مقطع فيديو متداول، يوجه من خلاله نصائح للنائب في مجلس الأمة الدكتور بدر الداهوم. وانتقد

المصدر: إرم نيوز

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أثار الشيخ السلفي الكويتي سالم الطويل جدلا بين مواطنين بعد أن خرج في مقطع فيديو متداول، يوجه من خلاله نصائح للنائب في مجلس الأمة الدكتور بدر الداهوم.

وانتقد الطويل النائب الكويتي، مطالبا إياه بعدم مد يده لأي ”رافضي“ أو ”ملحد“ أو ”ليبرالي“ أو ”غيره“، بحجة أنهم لا يريدون للكويتيين خيرا، وملمحا إلى أن الداهوم وضع يده بيدهم جميعا، وهو ما لا ينفعه ولا ينفع غيره، على حد قوله.

 

وقال الشيخ الطويل في معرض حديثه: ”هذه المواجهات وهذا التأييد ورفع الصوت، هذا لا يجوز، قد جرب كثيرا حتى في بلادنا، فذهب مستقبل الشباب وتصادم الناس مع الحكومة والشرطة، وحصل ما حصل من الفتن، لا نريد أن تعيد هذا السيناريو مرة أخرى (..) إياك أن تضع يدك بيد من ليس على دينك، لا تضع يدك بيد رافضي ولا ملحد ولا ليبرالي، بحجة تغيير منكر أو فساد، (..)“.

وتابع: ”انتبه كما لا تضع يدك بيد أقوام مخلة وتابعة لتنظيمات خارجية، لا يريدون لنا خيرا، احذر مرارا وتكرارا لك وغيرك، لا نريد أن نضع ايدينا بأيدي الصفويين ولا الإخوان المسلمين، لا أتباع المرشد العام ولا أتباع المرشد الأعلى، هؤلاء لا ينفعوننا، فالآن في بوادر قد ظهرت منك للأسف، تارة تضع يدك بيد صفوي، وتارة بيد إخواني، هؤلاء لا ينفعوننا، أنت اطرح اللي عندك، وأمر بالمعروف بالتي هي أحسن، من غير رفع صوت أو تحدٍ، اعمل شي ينفعك وينفع المسلمين وينفع العباد، هذا المطلوب منك ومن غيرك، الهدوء وطاعة ولي الامر بالمعروف، كبار السن هؤلاء كبار السن بركة على البلاد والعباد، المصادمات لا تنفعنا“.

طرح طائفي

وتعليقا على الفيديو، وصفت الناشطة الدكتورة شيخة الجاسم، التي سبق أن خاضت انتخابات مجلس الأمة، طرح الشيخ الطويل بـ“الطائفي“، لافتة إلى أن طرحه يهدف إلى ”ضرب الوحدة الوطنية“.

 

 

واتهم مغردون في موقع التواصل ”تويتر“، الشيخ سالم الطويل، بالتحريض على الفتنة، مستنكرين حديثه، الذي يخالف طبيعة الشعب الكويتي، المتعايش مع مختلف الطوائف والأحزاب.

 

 