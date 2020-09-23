في اليوم الوطني السعودي.. فيلم قصير يرصد بطولات جنود الحد الجنوبي (فيديو)

نشرت وزارة الحرس الوطني عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيلما قصيرا يرصد بطولات الجنود في الحد الجنوبي.

والفيلم، الذي أنتجته الوزارة ومدته دقيقتان و14 ثانية، يستعرض عددا من الجنود السعوديين، الذين يدافعون عن حدود بلادهم في الحد الجنوبي، والذين يتشاركون السراء والضراء.

ويشارك الجنود في الفيلم، في الغناء للوطن، تزامنا مع قيامهم بالرد على العدو.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ90، حيث ستشهد سماؤها أكبر عرض جوي في تاريخ هذه المناسبة.