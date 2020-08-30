سوريا.. جدل بسبب سؤال "خادش للحياء" في امتحان مادة الأحياء (صور)

أثار سؤال ضمن أسئلة امتحان مادة علم الأحياء في سوريا، حالة من الجدال بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي السورية، إذ أبدى الكثيرون استغرابهم من السؤال، واعتبروا صياغته غير لائقة وتخالف العادات والتقاليد الاجتماعية.

ويتساءل المحتوى عن طبيعة “ التغييرات الجسدية للفتاة ووصولها إلى سن البلوغ“، إذ وُضِع في اختبار مادة الأحياء لطلبة الصف الثالث الثانوي العلمي، والذي جرى أمس السبت، ضمن الدورة الثانية للامتحانات في البلاد.

من جهتها نوّهت وزارة التربية والتعليم السورية، إلى أن السؤال الذي أثار الجدل، يتمحور حول مفهوم الدورة الجنسية والتغيرات الجسدية المصاحبة لها، إذ إنه موجود في منهاج علم الأحياء للصف الثالث ثانوي، ولا يشوبه لغط، مشيرة إلى أنه تم ربطه مع الواقع، حتى يفهم الطالب أو الطالبة بوضوح كيف تحدث التغيرات السريعة في مرحلة المراهقة.

وأوضحت الوزارة أن التربية الجنسية مدرجة في مواد العلوم الخاصة بالمرحلة الثانوية، إذ تستكمل منهاج العلوم في المرحلة الإعدادية والابتدائية، مؤكدة أن مواضيعه توضع بإشراف أخصائيين تربويين وعلميين من جامعات سوريا، ومركز البحوث العلمي والطاقة الذرية في البلاد، وحظيت بقبول واسع.

وشددت الوزارة في حديثها مع صحيفة الوطن أون لاين السورية، على أن مواضيع مادة علم الأحياء تتماشى مع التطورات العملية والحياة المعاصرة.

ولفتت، إلى أن مثل هذه المواضيع متاحة للجميع، إذ ساهم في انتشارها التطور التكنولوجي عبر الهواتف الذكية والتلفاز، فضلا عن ذكر بعض المفاهيم حول التربية الجنسية وما يصاحبها من تغيرات في الكتب السماوية.