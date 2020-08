بعد اتهامه بالتحرش والاغتصاب.. الصحفي المصري هشام علام يرد (فيديو)

أثارت اتهامات أطلقتها العديد من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي الاستقصائي المصري هشام علام تفاعلًا واسعًا، وجدلًا متصاعدًا خلال الساعات الماضية.

وبعد تدشين صحفيات مصريات حملة تواقيع من خلال موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، للتعبير عن غضبهن من تعرض بعضهن للتحرش، ومطالبتهن بفتح تحقيق عاجل داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل بها المدعى عليه هشام علام، نشر الصحفي المصري مقطع فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، قال إنه يفند الاتهامات ضده.

وبحسب الحديث الوارد في الفيديو، على لسان إحدى الفتيات، فإن كل الشهادات والروايات، التي تم ذكرها حول وقائع تحرش هشام علام بالفتيات ”مفبركة“، والهدف منها تشويه صورة الصحفي الاستقصائي، على حد قولها.

وأوردت الفتاة، التي تتحدث في الفيديو، ما اعتبرت أنه دليل على صدق كلامها، لأنها راسلت إحدى الشهادات، الخاصة بالصحفية السورية، التي تم نشرها عبر إحدى المدونات المتخصصة في هذا الشأن.

كيف تغتال صحفيًا بقصص ملفقة؟

How to assassinate a journalist with fake testimonies? #هشام_علام #مدونة_التلفيق #هشام_علام_بريء https://t.co/3YTs7lLmLJ

— Hisham Allam (@_HishamAllam) August 21, 2020