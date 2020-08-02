صحيفة: الجيش اللبناني وراء حذف عبارة "الثورة تولد من رحم الأحزان" من أغنية ماجدة الرومي

قالت صحيفة لبنانية، اليوم الأحد، إن الجيش اللبناني تعمد حذف عبارة ”إن الثورة تولد من رحم الأحزان“، من الأغنية الشهيرة للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، والتي أداها كورس لبناني أثناء احتفالات الجيش بذكرى مرور 75 عامًا على تأسيسه، مساء السبت.

وفي تقرير بعنوان:“الجيش ترعبه الثورة في عيده.. فيحذفها من أغنية“، أشارت صحيفة ”المدن“ الإلكترونية، إلى أن الاحتفال، السبت، ضم عددًا كبيرًا من المطربين اللبنانيين الذين غنوا للجيش، بمن فيهم: ملحم زين، وغسان صليبا، وجوزيف عطية، ورامي عياش، لافتة إلى أنه بسبب تفشي وباء كورونا قررت قيادة الجيش اللبناني الاحتفال بعيد الجيش في الأول من آب/ أغسطس هذا العام، دون عروض عسكرية معتادة.

وقالت الصحيفة إن الاحتفال الذي أنشد فيه كورس أغنية ماجدة الرومي:“يا بيروت يا ست الدنيا“، أثار موجة من اللغط والانتقادات، بسبب حذف عبارة ”إنّ الثورة تولد من رحم الأحزان“، واستبدالها بترداد الكورس:“لا لا لا لا“.

ووفقًا لقناة ”ال بي سي“ التلفزيونية، فإن قيادة الجيش لم تنفِ مباشرة أي علاقة لها بحذف الجملة، بل أوعزت عبر مصادرها، بأن قيادة الجيش لم تتدخل ولم تطلب شيئًا من هذا القبيل.

إلا أن صحيفة ”المدن“ أكدت، اليوم الأحد، أنه من المعروف أن مديرية التوجيه في الجيش“لا يمكن ألا تكون على اطلاع مباشر فيما يحصل ويُغنى في احتفال بعيد الجيش“، مشيرة إلى أن الانتقادات طالت قناة ”إم تي في“، وذلك لاعتقاد الناشطين أنها هي من تولت الإنتاج والتصوير ونقل الحدث، وهي من طلب حذف الجملة.

وقالت الصحيفة:“لكن هذا الرأي بدا غير مقنع، خاصة أن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني تتدخل بكل شاردة وواردة فيما يتعلق بالجيش“.

وأوضحت أن الناشطين اعتبروا أن للمديرية هفوات سابقة، مثل نشر الفيديو ”هيك بتردوا الجميل“، الذي نال انتقادات لاذعة كثيرة من المواطنين وعملت المديرية على حذفه حينها، خاصة أن الفيديو أتى بعد الليلة الدامية التي حصلت أخيرًا في مدينة طرابلس شمال لبنان، واعتداء الجيش على المتظاهرين وإحراقهم آلية تابعة له.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مديرية التوجيه نفذت في اليوم التالي، فيديو يصور عناصر الجيش وهم يوزعون المساعدات على فقراء طرابلس، مع مشاهد إحراق المتظاهرين الآلية العسكرية، وكتابة الجملة الشهيرة.

وتصدّر هاشتاغ ”إن الثورة تولد من رحم الأحزان“، مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر الناشطون والمغردون ما حصل، معتبرين أن الثورة ”ترعب“ السلطة.

الفنان وسام حنا قال معلقًا:“بيروت و الوطن باقيان، وأنتم لا لا لا لا لا لا لا خفّفوا حفلات وطنية. لأن كل الأغاني الوطنية مش على قياسكم و مش لابقة لكم، وإن شاء الله بنعيّد السنة الجاي وبيكون جيشنا في صف شعبه ووطنه. هيك بتكون الفرحة على قياس الوطن، مش لا لا لا لا لا لا“.

بيروت و الوطن باقي

وانتو لا لا لا لا لا لا لا خففوا حفلات وطنية . لانو كل الاغاني الوطنية مش على قياسكن و مش لابقتلكن وانشالله منعيد السنة الجاي و بيكون جيشنا بصف شعبو ووطنو . هيك بتكون الفرحة على قياس الوطن مش لا لا لا لا لا لا #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان pic.twitter.com/eMD2I0nsj7 — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) August 2, 2020

وغرّد النائب في حزب الكتائب المسيحي، إلياس حنكش، عبر حسابه على ”تويتر“ وكتب:“بصوتٍ عالٍ نقول: إن الثورة#إن_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان“، مضيفًا:“ الأهم اليوم أن نطلق شرارة الثورة من جديد لترحيل هذه السلطة الفاشلة، والتغيير يحصل من خلال انتخابات نيابية مبكرة“.

عبر نهاركم سعيد: الأهم اليوم أن نطلق شرارة الثورة من جديد لترحيل هذه السلطة الفاشلة، والتغيير يحصل من خلال إنتخابات نيابية مبكرة.@LBCI_NEWS@layal_alekhtiar — Elias Hankach (@EliasHankach) August 1, 2020

وكتب عضو تكتل ”لبنان القوي“، النائب إدي معلوف، عبر حسابه على ”تويتر“:“إن الثورة تولد من رحم الأحزان… والغباء والفشل والدجل من رحم الحاقدين“.