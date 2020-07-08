تجدد الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات

تجدّد الجدل في تونس حول زواج التونسية من غير المسلم بعد أن اشترط رئيس المجلس المحلي بالكرم شمال العاصمة التونسية، تقديم وثيقة تفيد اعتناق الدين الإسلامي من قِبل الرجل غير المسلم للزواج بامرأة تونسية، ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج.

وأثار منشور للمجلس المحلي في الكرم على ”فيسبوك“ حدد فيه الوثائق المطلوبة لعقد الزواج بين امرأة تونسية مسلمة من غير المسلم جدلًا قانونيًا واسعًا، لا سيما بعدما ألغي العمل بالمناشير الصادرة العام 1973 والتي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم، ما اعتبره البعض تجاوزًا للقانون من جانب المجلس المحلي الذي يثير جدلًا واسعًا حول قضايا ذات علاقة بالحالة المدنية.

شرط اعتناق الإسلام

ونشر المجلس المحلي بالكرم، اليوم الأربعاء، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، والتي تضمنت شهادة اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية إذا كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة.

وقال رئيس المجلس المحلي فتحي العيوني لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن اشتراط المجلس تقديم الرجل غير المسلم المرشح للزواج بامرأة تونسية مسلمة وثيقة تفيد باعتناقه الدين الإسلامي للسماح له بإتمام عقد الزواج ”ليس مخالفًا للقانون“.

وأوضح العيوني أن ”إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في العام 1973 لا يلغي الموانع الشرعية لإبرام هذا الزواج وفقًا للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية“ وفق تعبيره.

وتُعدّ مجلة الأحوال الشخصية الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية، وتتضمن كل الأحكام المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، وكل الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية.

وتصاعد الجدل مجددًا حول مسألة اشتراط إشهار الإسلام قبل إبرام عقد زواج بتونسية في الأوساط الحقوقية التي رأت في اجتهاد رئيس المجلس المحلي للكرم بتفسير النص القانوني تجاوزًا للقانون ومبدأ المساواة.

وأنهت تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، معتبرة أنها مخالفة للدستور، خاصة الفصلين 21 و 46، إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان القانون التونسي قبل إلغاء المنشور الذي ينصّ على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.

شروط الزواج الحالية

وبعد إلغاء قانون العام 1973 الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، أصدرت وزارة الشؤون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج، منها: موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها، أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم، بالإضافة إلى بيّنة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب، وشهادة بعدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

ونفى ”العيوني“ أن يكون لديه أي أجندات دينية أو إيديولوجية ردًا على اتهامه بذلك، قائلًا إنه إذا تم حذف الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية سيلتزم بتطبيق القانون.

وعلّق الخبير في القانون الدستوري محمد محفوظ في حديث لـ ”إرم نيوز“ بأنّ قراءة ”العيوني“ للنص القانوني منقوصة، وأنّ المبدأ العام هو احترام أحكام الدستور الذي صدر العام 2014، والقانون الصادر العام 2017 في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهي تشريعات متقدمة زمنيًا على سنّ مجلة الأحوال الشخصية، ومن ثمَّ فهي لها المشروعية في التطبيق دون الحاجة إلى اجتهادات، وفق قوله.

وحذّر محفوظ من أنّ الجدل حول هذا الموضوع لن يزيد المشهد السياسي إلا احتقانًا، وقد يدفع البعض إلى التقدم بمبادرات تشريعية لتعديل قوانين أو المطالبة بسن مناشير تُلغي ما سبق، وهذا ما يرفع من حالة التوتّر بين مكونات الساحة السياسية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة من أجل إعادة البناء، وتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس، بحسب تعبيره.

دولة داخل دولة

ومن جانبها اعتبرت الناشطة الحقوقية المهتمة بقضايا حقوق المرأة بشرى بالحاج حميدة أن ما قام به رئيس المجلس المحلي في الكرم ”مخالف للقانون“.

وقالت ”بشرى بالحاج حميدة“ التي ترأست سابقًا لجنة الحقوق والحريات والمساواة:“إن رئيس المجلس المحلي بالكرم يتمرّد على القانون، ويقوم بتأسيس دولة داخل دولة“، وفق تعبيرها.

وأوضحت خلال تصريحات صحفية أنه تم العام 2017 بقرار من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلغاء جميع النصوص القانونية المانعة لإبرام عقد زواج بين رجل غير مسلم بتونسية مسلمة، مشيرة إلى أن عدم احترام رئيس المجلس المحلي بالكرم لإلغاء موانع الزواج يجعله ”محل متابعة قضائية لفعل يستوجب العقاب“ بحسب قولها.

ومثّل الإجراء الذي اتخذه المجلس المحلي في الكرم استثناءً من بين بقية المجالس المحلية في تونس التي لم تطرح الأمر أصلًا ولم يُثر أي جدل حول إبرام عقود زواج من غير المسلمين بتونسيات.