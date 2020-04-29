الصين.. قبعات خاصة لحماية أطفال المدارس من كورونا (فيديو وصور)

أظهرت صور أطفال المدارس الابتدائية في الصين، العائدين إلى الدراسة، وهم يرتدون قبعات محلية الصنع لممارسة الابتعاد الاجتماعي لثلاثة أقدام على الأقل خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويتم استخدام القبعات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ المضمون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ للأطفال، وتذكيرهم بأنه يجب عليهم الحفاظ على مساحة بين بعضهم البعض.

ومع انحسار القيود المفروضة على وباء فيروس كورونا في الصين بعد عدة أشهر، سمحت السلطات هناك للتلاميذ بالعودة إلى المدرسة، وإن لم يكن ذلك دون اتخاذ بعض التدابير الجديدة.

وذكر موقع ladbible، أنه إلى جانب أقنعة الوجه، يتعين على التلاميذ أيضا أن يرتدوا "قبعات طولها متر"، ما يضمن لهم أن يتذكروا الالتزام بالإرشادات الصارمة لإجراءات الابتعاد الجسدي التي لا تزال قائمة.

وفي غضون ذلك، سمح لأربعة فصول من تلاميذ السنة الأولى في مدرسة يانغ تشنغ في هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشغيانغ في شرق الصين، بالعودة إلى الصف لأول مرة في 26 نيسان/أبريل، كما تم استئنافهم للدروس في 27 نيسان/أبريل الجاري.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو من داخل الفصل الأطفال وهم يرتدون الأقنعة والقبعات، التي تحتوي على أداة قياس بطول 3 أقدام، واضحة من الجانبين.