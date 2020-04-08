قرية عربية في إيران تعاني من نقص مياه الشرب منذ 15 عامًا (صور)

تظاهر عدد من سكان قرية ”دب حران“ التابعة لمحافظة خوزستان العربية جنوب إيران، احتجاجًا على نقص مياه الشرب المستمر منذ 15 عامًا.

وقالت قناة ”درتي في“ المعارضة الإيرانية، إن ”عددًا من أهالي قرية دب حران تجمعوا الأربعاء، أمام مبنى محافظة خوزستان؛ احتجاجًا على نقص مياه الشرب المستمر منذ 15 عامًا“.

وذكر عدد من سكان القرية، أن ”قريتهم تفتقر إلى مياه الشرب في ظل تفشي فيروس كورونا، وليس لديهم خيار سوى التجمع والاحتجاج“.

ويبلغ عدد سكان قرية دب حران نحو ألفي شخص وهي واقعة في القسم الريفي لمدينة الإسماعيلية.