مساجد العراق تصدح بالتكبيرات من أجل المساندة في مواجهة كورونا (فيديو)‎

صدحت المساجد العراقية في أغلب محافظات البلاد، مساء الثلاثاء، بالتكبيرات، والدعاء إلى الله للمساندة في مواجهة فيروس كورونا.

وسُمعت التكبيرات تنطلق من أغلب المساجد في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، بعد أذان العشاء، فيما تفاعل المواطنون مع تلك التكبيرات وابتهلوا إلى الله لصد فيروس كورونا.

الان تكبيرات من احد مساجد بغداد تزامناً مع التكبير في مساجد العراق تم النشر بواسطة ‏تسجيلات القراء العراقيين‏ في الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٠

وقال ديوان الوقف السني، في بيان إن ”هذه التكبيرات الموحدة، عبر مكبرات الصوت من مآذن المساجد جميعها إنما تأتي استجابة مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعرفانا بالجهود المتميزة لملاكتنا الطبية والصحية في العراق وتثميناً لموقف قواتنا المسلحة وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي“.

الان تكبيرات من احد مساجد بغداد تزامناً مع التكبير في مساجد العراق تم النشر بواسطة ‏تسجيلات القراء العراقيين‏ في الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٠

وأعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل أعلى معدل إصابات يومي، بواقع 91 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في مختلف محافظات البلاد.