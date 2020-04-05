ساعي بريد بريطاني يبتكر طريقة لتسلية السكان القابعين في البيوت بسبب كورونا (صور)

ابتكر ساعي البريد البريطاني جلين والتون طريقة للتسلية عن السكان القابعين في بيوتهم التزاما بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا.

ويسلم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو سارق أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون، لتخفيف آثار العزلة عن السكان في بيوتهم.

وقال والتون: ”لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس“، مضيفا: ”لهذا أردت أن أغير ذلك بأن ارتدي الملابس التنكرية في العمل، الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي“.

وبالإضافة إلى التسرية عن السكان يجمع والتون، الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وودهاوس في نوتنجهامشير بوسط انجلترا، تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها.