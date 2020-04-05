الإمارات تطلق مبادرة ”الإجازة المبكرة“ لعودة عاملي القطاع الخاص لبلادهم

أعلنت دولة الإمارات، اليوم، إطلاق مبادرة ”الإجازة المبكرة”؛ لتمكين العاملين في القطاع الخاص، الراغبين، من العودة إلى بلدانهم، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

وتأتي المبادرة في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم، ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.