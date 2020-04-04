 ”رائحتهم معفنة“.. الكويت تحقق في واقعة الإعلامية نادية المراغي المتهمة بإهانة الوافدين – إرم نيوز‬‎

”رائحتهم معفنة“.. الكويت تحقق في واقعة الإعلامية نادية المراغي المتهمة بإهانة الوافدين

”رائحتهم معفنة“.. الكويت تحقق في واقعة الإعلامية نادية المراغي المتهمة بإهانة الوافدين

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم السبت، أنها تجري تحقيقا في مقطع فيديو متداول لسيدتين تلفظتا بألفاظ ”غير لائقة“ تجاه وافدين بأحد مراكز الأيواء.

وأثار مقطع فيديو للإعلامية الكويتية نادية المراغي برفقة سيدة أخرى غير معروفة، عاصفة من الانتقادات، بسبب ما اعتبر إهانة ”وعنصرية“ تجاه الوافدين في دولة الكويت، بعد التلفظ بعبارات مسيئة بحقهم.

وقالت الوزاروة، في بيان، إنها رصدت مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل، يظهر سيدتين تتلفظان بألفاظ غير لائقة تجاه أحد الجاليات في مركز إيواء.

وأكدت الوزارة أنه ”جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدتين“.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإعلامية برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس، التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت الإعلامية المراغي خلال المقطع حول سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، قائلة: ”نأخذ جولة عليهم، يقولون لنا لازم نلبس كمامات، عشان الغرف شو فيها؟“، لترد صديقتها: ”معفنة، معفنة من رائحتهم“ قبل أن تستكملا الجولة لتفقد عدد من المتواجدين.

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