اتهام الإعلامية الكويتية نادية المراغي بإهانة الوافدين.. ”رائحتهم معفنة“ (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول للإعلامية الكويتية نادية المراغي عاصفة من الجدل والانتقادات، بسبب ما اعتبر إهانة ”وعنصرية“ تجاه الوافدين في دولة الكويت، بعد التلفظ بعبارات مسيئة بحقهم.

وأظهر مقطع الفيديو الإعلامية برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة كورونا.

وتحدثت ”المراغي“ خلال المقطع حول سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، قائلة:“نأخذ جولة عليهم، يقولون لنا لازم نلبس كمامات، عشان الغرف شو فيها؟“، لترد صديقتها:“معفنة، معفنة من رائحتهم“ قبل أن تستكملا الجولة لتفقد عدد من المتواجدين“.

الاعلامية نادية المراغي تثير غضب المغردين الكويتيين بعد زيارتها لإحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين : لازم نلبس كمامة عشان ريحة غرفهم معفنة by: @q1q555

pic.twitter.com/Ixuq9bTgj5 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 3, 2020

وسرعان ما قوبل مقطع الفيديو بسيل من الانتقادات الغاضبة تجاه الإعلامية، والتي أذكاها الجدل المستمر منذ يومين بسبب تصريحات هجومية استهدفت الوافدين من قبل مواطنتها الفنانة حياة الفهد.

وعلقت مغردة باسم ”نور العتيبي“: ”#نادية_المراغي انتهاك للإنسانية والأخلاق .. ما أعرف إيش الحكمة من تصوير أشخاص مغلوب على أمرهم والاستهزاء بهم ؟!“.

#نادية_المراغي انتهاك للإنسانية والاخلاق .. ما اعرف ايش الحكمة من تصوير اشخاص مغلوب على امرهم والاستهزاء بهم !! — نون العتيبي (@wwoo__0) April 4, 2020

وعلق حساب آخر:“واضح إنه كورونا جاء للدنيا عشان يكشف لنا الوجه القبيح للعنصريين والمتنمرين… يوميًا يظهر نموذج عنصري يفضح نفسه، سبحان الله، والله كورونا ما هو فقط وباء وابتلاء.. هو جند من جنود الله فاضح كاشف لما في القلوب..“.

واضح ان كورونا جت الدنيا عشان تكشف لنا الوجه القبيح للعنصريين والمتنمرين… يوميا يظهر نموذج عنصري يفضح نفسه

سبحان الله والله كورونا ماهو فقط وباء وابتلاء.. هو جند من جنود الله فاضح كاشف لما في القلوب

عفن الأجساد ارحم بكثير من عفن النفوس…. هم عند الله أعظم منها#نادية_المراغي — the dream (@salma_soly2020) April 3, 2020

وقال مغرد باسم ”طالب علم“:“#نادية_المراغي و #حياة_الفهد ما جاءوا إلينا من المريخ، ترى مجتمعاتنا تعفنت من العنصرية“.

#ناديه_المراغي

و #حياة_الفهد

ما جونا من المريخ. ترى مجتمعاتنا تعفنت من العنصرية. — طالب علم (@4mishal) April 3, 2020

وكانت الفنانة الكويتية ”حياة الفهد“ شنت هجومًا على العمالة الوافدة في بلادها قبل نحو يومين، قائلة:“يا جماعة حسوا بينا، الأمير ما يقصر، الذين تحت الأمير هم الذين يخربون في الديرة.. الحين لو نمرض ما في مستشفيات.. َهم ديارهم ما تبيهم وإحنا نبتلي فيهم.. ما في قانون دولي يقول في الأزمات المفروض يرجعوا بلدانهم.. والله المفروض نقطهم بالبر.. أنا ماني ضد الإنسانية لكن وصلنا لمرحلة مليينا خلاص“.

وأثارت تصريحات الفنانة عاصفة من الانتقادات والردود الغاضبة، مما دفعها للتوضيح خلال تصريحات لاحقة، مبررة كلامها بالضغط الحاصل على مستشفيات الكويت، والعدد الكبير من العمالة الوافدة مقارنة بمواطني البلد الخليجي.