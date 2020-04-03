ازدحام وتدافع.. أزمة بصل في الكويت (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، تكدسا للراغبين في الحصول على البصل، ما يظهر ندرة المحصول في الأسواق، وسط مطالب بتدخل حكومي لإنهاء الأزمة، والحد من مثل هذه التجمعات، التي قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا.

ووفق المقاطع المتداولة، فإن عشرات الأشخاص تكالبوا على محصول البصل في أحد الأسواق، بينما تجمع آخرون في طوابير مكدسة، في وقت تكثف فيه الكويت من جهودها للحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ”كورونا“.

وأوردت صحيفة ”الراي“ المحلية، معلومات عن استياء مواطنين ومقيمين من اختفاء البصل والثوم من الأسواق.

وأضافت أنه رغم الجهود المبذولة لتوفير البصل كسلعة أساسية، إلا أن التهافت على شرائه بكميات كبيرة دون مراعاة الحاجة الفعلية، أدى إلى نقصانه بشكل كبير.

وذكرت في وقت لاحق أن وزير التجارة خالد الروضان وصل إلى شبرة الخضار، لتفقد الأوضاع، والوقوف على طبيعة الأزمة.

استحلفكم بالله هل يعقل البصل اغلى من الصحه وهذا الاقتراب من بعضهم واللي حذرت منه #وزارة_الصحه انتقال الوباء وممكن انتشاره ماهمهم

ماكسر خاطري الا الشايب اللي طاح ولا المرأة على الكرسي المتحرك

معقوله هناك بشر بهذه الطريقه ???? pic.twitter.com/XQTww6YIqo — borsa2018 _ بورصة الكويت (@borsa2018) April 3, 2020

وانتقد مغردون على ”تويتر“ الاحتشاد بأعداد كبيرة ومسافات متقاربة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

كما عبر البعض عن استيائهم من سوء التنظيم في الأسواق الذي سبب عمليات تدافع وصلت إلى حد الفوضى، واستدعت هلعا بين الناس ومطالب بمحاسبة المتسببين في هذه المشاهد.

في الأثناء، تداول مغردون مقاطع لشاحنات تحمل كميات كبيرة من محصول، بعضهم قالوا إنها مستوردة من السعودية.

دخول كميات كبيره من البصل من السعوديه الي الكويت الحبيبه .

هذي هي السعوديه .

اللهم احفظ مملكتنا وحفظ أمننا وخليجنا يا رب pic.twitter.com/tX4LLwZJ5C — algasimالقاسم (@algasim_a) April 2, 2020

وقال متعاملون إن سعر البصل وصل إلى 6 دنانير، بينما يصل في السوق السوداء إلى 12 دينارا، بسبب احتكار بعض التجار للمحصول، على حد قولهم، لكن تظهر قائمة الأسعار المعلنة في بورصة السلع الحكومية أن سعر كيلو البصل يبلغ 32 فلسا فقط.

فيديو: وصول عدد من الشاحنات محملة بالبصل اليمني إلى سوق الفرضة المركزي في منطقة الصليبية…الجدير بالذكر أن سعر البصل ارتفع إلى 6 دنانير اما بالسوق السوداء وصل إلى 12 دينار من قبل بعض التجار الوافدين الذين يسيطرون على شبرة الخضار في الكويت!@KuwaitiCM@CGCKuwait@kalroudan pic.twitter.com/k1gWaGrYss — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) April 3, 2020

وأوردت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن أزمة البصل باتت حديث الشارع الكويتي، مشيرة في هذا السياق إلى الازدحام الذي شهده سوق الدولة المركزي ”الفرضة“ لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت الصحيفة عن إدارة السوق، طمأنتها إلى المستهلكين بوصول كميات كبيرة من البصل، مشيرة أيضا إلى وجود ”مبالغة وتضخيم في الحديث عن أزمة وعدم توافر المنتج“.